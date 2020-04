LG Folder 2: in arrivo il nuovo feature phone a conchiglia

Dopo aver alzato l’hype sul prossimo top gamma proprietario, rivoluzionario anche nel design, la sudcoreana LG ha ufficializzato (mediante comunicato stampa) un nuovo feature phone a conchiglia, l’LG Folder 2, pronto ad aggredire (dal prossimo 17 Aprile) il mercato locale – nelle nuance White e Platinum Gray – al prezzo di circa 150 euro (ovvero, di 198.000 won).

LG Folder 2 (107.9 x 55 x 18 mm) una volta aperto propone un display LCD a colori, da 2.8 pollici, con risoluzione QVGA: al di sotto, vi è una tastiera fisica attrezzata per il T9, con – sopra il pulsante della chiamata (la cornetta verde) – una key multifunzione, che può essere adibita a registrare le telefonate, o a chiamare in causa l’assistente AI cui chiedere il meteo, la soluzione di un calcolo, l’ora esatta, e molto altro, usando i comandi vocali.

Chiuso, l’LG Folder 2 propone davanti un display oblungo esterno, monocromatico, da 0.9 pollici, adibito a visualizzare le notifiche delle chiamate, dei messaggi, l’ora, lo stato della batteria (1.470 mAh), etc: il retro, invece, alloggia un semaforo orizzontale a due posti, al cui interno è situata una fotocamera da 2 megapixel e, bene evidenziata da una cornetta “rapida”, un pulsante per gli SOS (inviati con messaggio di testo comprensivo di posizione GPS, ad un numero predefinito, previa pressione dello stesso per 3 volte in 1.5 secondi).

La scheda logica dell’LG Folder 2 propone, in appena 127 grammi di peso, il processore quadcore (da 1.1 GHz) Qualcomm Snapdragon 210 ed una scheda grafica Adreno 304, con la RAM settata a 1 solo GB, e lo storage fermo ad 8 GB, seppur ampliabili di altri 32 GB via microSD. Ovviamente, non mancano le principali connettività del caso, tra cui il 4G, il Bluetooth, il Wi-Fi.

Il sistema operativo dell’LG Folder 2 è una versione di Android corredata di una funzione di sicurezza che evita gli addebiti involontari al monte dati previsto dal proprio piano tariffario.