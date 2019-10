Latitude 7220 Rugged Extreme: da DELL il tablet corazzato leggero e potente

Anche DELL come Panasonic è attiva nel settore dell’hardware rugged, da usare in condizioni difficili e, a tal proposito, aggiornando un modello del 2017, il Latitude 7212, ha sfoderato il nuovo tablet Latitude 7220 Rugged Extreme, presentato come il “più leggero (1.33 kg) e potente della categoria“.

La resistenza è il biglietto da visita del nuovo tablet corazzato Latitude 7220 Rugged Extreme, la cui scocca, spessa 24.4 mm, è sia impermeabile (IP65) che resistente (MIL-STD-810H) contro forti sbalzi termici (sulla scala Fahrenheit, da -20 a 145°) e pesanti cadute (da 1.5 metri d’altezza), con un plus rappresentato dall’attenzione verso la sicurezza e la versatilità.

Nel primo caso, è stata integrata una webcam a infrarossi compatibile con l’autenticazione Windows Hello, ed è supportato di default il ricorso alla rete di emergenza FirstNet, usata oltreoceano per inoltrare e ricevere domande d’aiuto, mentre è opzionale la scelta di integrarvi anche un lettore di smart card o uno scanner per le impronte digitali.

Diversamente, la capacità di adattarsi a più scenari sopraggiunge grazie all’ampia dotazione di connettività (tra cui spicca anche il combo jack per microfono e cuffie, un modulo GPS, il Wi-Fi ax, una Type-A 3.1 con Power Delivery e, con funzione di Power Share e DisplayPort, una USB 3.0, ma Type-C), alla batteria sostituibile a caldo (con opzione per una seconda batteria), ed alla modularità dell’approccio generale (vista la facoltà di un allestimento con modulo 4G/LTE ed i pin magnetici per agganciare una cover con tastiera o una dock per moltiplicare le porte).

Peculiarità a parte, il tablet corazzato DELL Latitude 7220 Rugged Extreme annovera un touchscreen FullHD+ da 11.6 pollici, ottimizzato per l’uso all’aperto (trattamento anti-macchia, filtro anti-riflesso, luminosità massima a 1.000 nits) e con i guanti: dietro la superficie visuale, soggetti a dissipazione attiva del calore, si celano processori Intel di nona generazione, Whiskey Lake, dai basici i3 ai top i7 (8665U da 4.8 GHz di Turbo Boost), passando per gli intermedi i5, abbinati a massimo 16 GB di RAM (LPDDR3) e 2 TB di storage SSD (PCIe NVMe).

Disponibile esclusivamente, ad oggi, negli USA, con Windows 10 Pro come sistema operativo a bordo, il tablet corazzato DELL Latitude 7220 Rugged Extreme è listato a partire da 1.899 dollari.