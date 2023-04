Lanciati i nuovi Vivo T2 5G, Vivo T2x 5G: specifiche e prezzi

Rispettando le voci che volevano per oggi la presentazione di due nuovi smartphone di fascia economica da parte di Vivo, il brand cinese ha presentato la Vivo T2 series, formata dai modelli Vivo T2 5G e Vivo T2x 5G, con espansione virtuale della RAM e a bordo Android 13.

Partendo dal modello Vivo T2 5G (158.91×73.53×7.80 mm per 172 grammi), quest’ultimo ha davanti un notch a goccia e, ai lati frame in plastica piatti. Dietro vi è una finitura opaca con texture diagonalizzata, per un buon feel al tocco: da notare che il retro, in Nitro Blaze o Velocity Wave, cambia colore a seconda di come sia colpito dalla luce. I pulsanti laterali hanno un buon grip al tocco, mentre in basso c’è l’altoparlante mono, purtroppo dal suono metallico sulle altre frequenze, nel complesso deludente come il motore aptico.

Nonostante i medi angoli visuali, si ottengono colori vividi e testo nitido sul display AMOLED Full HD+ (2408 x 1080 pixel) da 6,38 pollici con 90 Hz di refresh rate, 1.300 nits di luminosità massima, ma senza always on: lo schermo si accende all’arrivo delle notifiche o spostando leggermente il device. Un peccato. Al pari è un vero peccato anche che lo scanner per le impronte digitali sia messo di lato.

La fotocamera anteriore ha una risoluzione di 16 megapixel (f/2.0). Posteriormente vi è un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79), con stabilizzazione ottica OIS e tecnologia anti-shake, accreditato di colori naturali e gamma dinamica decente, poco convincente in modalità Super Night. Il sensore secondario è da 2 megapixel (f/2.4), per l’effetto Bokeh, anche se lo scontornamento appare poco preciso. Tra le funzionalità, in comune anche con l’altro modello che vedremo dopo, vi è la registrazione dei video in 4K, la modalità Bokeh Flare Portair, il video dual view.

Il chipset Snapdragon 695 si avvale di massimo 8 GB di RAM e di 128 GB di storage (espandibile via microSD): la funzione RAM estesa 3.0 regala, anche nel modello T2x, altri 8 GB di RAM virtuale aggiuntiva. La batteria, da 4.500 mAh, si carica velocemente (dal 2 al 100% in 61 minuti) via FlashCharge in Type-C a 44W. Le connettività prevedono Dual SIM ibrido, 5G, GPS (BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS), Wi-Fi dual band, e Bluetooth 5.1.

In tema di software, il sistema operativo Android 13 è rivestito da FunTouch OS 13 con un po’ di bloatware disinstallabile.

Previsto nei colori Marine Blue, Aurora Gold o Glimmer Black, Vivo T2x 5G ha un frontale con un notch sempre a goccia anche se differente dal “fratello maggiore” al quale somiglia di più per il design del modulo posteriore. C’è sempre lo scanner laterale per le impronte digitali, anche se giustificato dal fatto che vi è un display LCD Full HD+ da 6.58 pollici, con normale refresh rate. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel mentre dietro vi è una dual camera che, al sensore secondario da 2 megapixel, affianca uno primario da 50 megapixel.

Sempre con massimo 8 GB di RAM e 128 GB e con memoria estesa virtuale (max 8 GB) opera un diverso chipset octacore, ovvero il MediaTek Dimensity 6020. La batteria è più grande, pari a 5.000 mAh, ma la carica rapida scende a soli 18W.

Ambedue i nuovi T2 saranno in vendita in India via Flipkart. Il Vivo T2 5G sarà disponibile dal 18 Aprile, al prezzo di 18.999 rupie (circa 211 euro) per 6+128 e 20.999 rupie (234 euro) per 8+128 GB. Il 20 Aprile arriva poi Vivo T2x 5G in 3 combinazioni: 4+128 GB costerà 12.999 rupie (145 euro), 6+128 GB verrà 13.999 rupie (156 euro) e 8+128 GB richiederà 15.999 rupie (178 euro).