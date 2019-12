La line-up di Huawei P40 avrà una batteria al grafene? Un tweet sembrerebbe confermarlo

Uno dei maggiori talloni d’Achille di un dispositivo mobile è rappresentato dalla batteria. Nel corso degli anni, i produttori di smartphone e tablet hanno cercato varie soluzioni per aumentare l’autonomia complessiva dei propri dispositivi sia aumentando la capacità massima dell’accumulatore, sia implementando nuovi metodi di ricarica sempre più veloci ed efficienti.

Nonostante questi miglioramenti ‘accessori’, la tecnologia alla base di una qualunque batteria di un dispositivo mobile è rimasta sempre la stessa: quella agli ioni di litio. È ben noto che i maggiori produttori mondiali di smartphone (come Samsung, ad esempio) stiano lavorando su una soluzione per rimpiazzare questo tipo di batterie a favore di tecnologie migliori, come quella al grafene, ma finora non sarebbe stata possibile la loro implementazione. Ma Huawei, invece, potrebbe essere pronta ad una rivoluzione in tal senso.

Huawei potrebbe introdurre le batterie al grafene, ma non secondo Ice Universe

L’account Twitter ufficiale di Huawei Francia avrebbe pubblicato un particolare tweet nel quale si affermava della presenza delle batterie al grafene nella prossima line-up di smartphone top di gamma: gli Huawei P40. Lo stesso post sarebbe stato corredato anche da un particolare render creato da alcuni fan. La situazione, tuttavia, potrebbe essere ben diversa.

Il noto leaker Ice Universe sosterrebbe che tale cambio di passo sarebbe completamente impossibile. Le tecnologie attualmente disponibili, infatti, non consentirebbero di integrare un accumulatore di questo tipo all’interno di un dispositivo come uno smartphone, per esempio. A maggior ragione si prospetta che sarà un altro colosso, come Samsung ed Apple, ad implementare tale tipo di accumulatore nei propri prodotti.

Subito dopo la smentita di Ice Universe, Huawei Francia avrebbe provveduto immediatamente ad eliminare il proprio tweet, alimentando scetticismo tra i fan e gli addetti ai lavori.

Quali sono i vantaggi di una batteria al grafene, rispetto ad una al litio?

Le batterie al grafene dimostrano di essere un’autentica rivoluzione rispetto a quelle al litio per una serie di motivazioni. In primo luogo, il materiale è più leggero, ha dimensioni più ridotte e, al tempo stesso, è in grado di garantire un’autonomia notevolmente maggiore. Di conseguenza, i produttori possono lavorare secondo due differenti strade:

Mantenere la stessa autonomia del dispositivo, ma riducendo le dimensioni.

Aumentare l’autonomia, ma mantenendo inalterate le dimensioni complessive.

Qualunque sia la strada presa fra le due, si va incontro ad un cambiamento epocale nel settore degli smartphone, avente un grado di innovazione che si avvicina molto a quello dei dispositivi ‘foldable’.