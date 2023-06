iPhone 14 Pro: un lusso alla portata di tutti?

L’iPhone 14 Pro è il nuovo smartphone di punta di Apple, presentato il 7 settembre 2023. Si tratta di un dispositivo che offre prestazioni, fotocamera e design di altissimo livello, ma che ha anche un prezzo molto elevato. In Italia, infatti, l’iPhone 14 Pro da 128 GB costa 1.339 euro, una cifra che non è alla portata di tutti. Ma quanto costa realmente l’iPhone 14 Pro rispetto al reddito medio degli italiani? E come si confronta con il costo dello stesso smartphone in altri paesi del mondo?

Per rispondere a queste domande, possiamo utilizzare i dati pubblicati da World of Statistics, un sito che ha calcolato quale percentuale dello stipendio annuale viene consumata dall’acquisto di iPhone 14 Pro 128 GB in diversi paesi. Secondo questi dati, l’Italia si colloca al 24° posto nella classifica dei paesi dove l’iPhone 14 Pro è più conveniente.

Gli italiani devono infatti spendere il 13,4% del loro reddito annuo per acquistare il nuovo smartphone di Apple, considerando uno stipendio medio di circa 10.000 euro all’anno. Questo significa che un italiano medio deve lavorare per circa due mesi per potersi permettere l’iPhone 14 Pro. Il paese dove l’iPhone 14 Pro è più economico è la Svizzera, dove il costo dello smartphone rappresenta solo l’1,8% del reddito annuo medio, pari a circa 74.000 euro. Al secondo posto ci sono gli Stati Uniti e Singapore, dove l’iPhone 14 Pro costa il 2% del reddito annuo medio, pari a circa 67.000 euro.

Al contrario, il paese dove l’iPhone 14 Pro è più caro è il Pakistan, dove il costo dello smartphone equivale al 105,3% del reddito annuo medio, pari a circa 1.300 euro. Questo significa che un pakistano medio deve lavorare per più di un anno per potersi permettere l’iPhone 14 Pro. Questi dati mostrano come il prezzo dell’iPhone 14 Pro non sia uguale per tutti, ma dipenda dal potere d’acquisto dei consumatori nei diversi paesi. In alcuni casi, lo smartphone di Apple può essere considerato un lusso accessibile, in altri un sogno irrealizzabile.

Tuttavia, bisogna tenere conto anche di altri fattori che possono influenzare la scelta di acquistare o meno l’iPhone 14 Pro, come le preferenze personali, le esigenze professionali o le offerte delle compagnie telefoniche.