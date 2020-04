iPhone 12: il (probabile) design suggerisce un notch più contenuto e l’introduzione dei widget

In queste ultime settimane stanno circolando svariati rumor sui nuovi iPhone 12, la prossima line-up di smartphone di Apple che dovremmo poter ammirare nell’ultima parte del 2020. Vi sarete sicuramente resi conto che manca ancora molto tempo alla presentazione, ma i rumor non tardano comunque ad arrivare. Qualche tempo fa vi abbiamo parlato, ad esempio, della concreta possibilità che l’azienda di Cupertino voglia investire molto nella connettività wireless (puntando al 5G e al WiFi 6).

I rumor del giorno, invece, vanno ad analizzare il possibile design dei nuovi iPhone. Badate che, in linea con ciò che vi abbiamo appena anticipato, quanto stiamo per scrivere qui di seguito è frutto di soli rumor che, quindi, non sono stati confermati in alcun modo da Apple. Aspettatevi di tutto, quindi, tra informazioni confermate o completamente stravolte.

iPhone 12 potrebbe (finalmente) ridurre il proprio notch

Le indiscrezioni arrivano dall’account Twitter “Choco_bit“, ossia lo stesso che ha anticipato il nuovo design del modulo dedicato alle fotocamere. L’utente in questione avrebbe condiviso una nuova immagine che raffigurerebbe la parte frontale dei nuovi iPhone, la quale merita di essere analizzata con attenzione.

Il primo dettaglio che salta all’occhio è, senza ombra di dubbio, il notch. Dopo alcuni anni, pare che Apple abbia deciso di rimpicciolirlo tentando di allinearsi, quindi, a quanto fatto da praticamente qualunque produttore di smartphone. Non è chiaro come mai l’azienda di Cupertino abbia impiegato così tanto tempo per applicare tale riduzione: o il design è particolarmente piaciuto alla clientela oppure si sono riscontrati dei problemi riguardanti i sensori presenti nel notch stesso (FaceID compreso).

iPhone 12 potrebbe integrare un nuovo tipo di icone, molto simili ai widget di Android

La seconda novità che balza all’occhio è rappresentata dalle icone della schermata Home. Da un bel po’ di tempo Apple ci ha abituato alle icone a forma di “supercerchio” (ossia una fusione tra un quadrato ed un cerchio, nel vero senso della parola) ma potrebbero essere in fase di sperimentazione delle icone più grandi: sia quadrate che rettangolari.

Il collegamento ai widget è presto fatto: non a caso, essi sono assimilabili a delle icone molto più grandi e, per l’appunto, sia quadrate che rettangolari (in base alla dimensione del widget stesso). Una doppia conferma arriva anche dal codice di iOS 14, il quale mette in evidenza i tentativi messi in atto da Apple per introdurli nel proprio ecosistema.