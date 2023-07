Honor X50 e X50i: due nuovi smartphone con Snapdragon 6 Gen 1 e fotocamera da 108 MP

Honor ha presentato oggi in Cina due nuovi smartphone di fascia medio-bassa, Honor X50 e Honor X50i. Si tratta di due modelli che si distinguono per il design curvo e per la presenza del nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, realizzato con tecnologia a 4 nanometri e capace di offrire prestazioni elevate e consumi contenuti.

Honor X50 è il più avanzato dei due, con un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2.652 x 1.200 pixel e refresh massimo a 120 Hz. Il pannello è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus e integra un lettore di impronte digitali. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 108 MP con apertura f/1,75 e da una secondaria da 2 MP per la profondità di campo. La fotocamera frontale è invece da 8 MP e si trova in un foro centrale.

Honor X50 ha una batteria da 5.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, che promette di ricaricare il 50% della batteria in 30 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente MagicOS 7.1, che include diverse funzionalità dedicate al gaming, alla privacy e all’intelligenza artificiale. Honor X50 è disponibile in quattro colori: arancione, azzurro, nero e argento iridescente.

Honor X50i è invece una versione più economica e compatta, con un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh a 90 Hz. Il chipset è lo stesso Snapdragon 6 Gen 1, ma con meno memoria: fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di archiviazione. La fotocamera posteriore è identica a quella di Honor X50, mentre quella frontale è da 16 MP. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica a 22,5 W. Il sistema operativo è lo stesso Android 13 con MagicOS 7.1.

Honor X50i è disponibile in tre colori: nero, bianco e verde acqua. I prezzi dei due smartphone sono i seguenti: Honor X50 da 2.999 yuan (circa 390 euro) per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, fino a 3.999 yuan (circa 520 euro) per quella con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Honor X50i da 1.999 yuan (circa 260 euro) per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, fino a 2.499 yuan (circa 325 euro) per quella con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. I due smartphone saranno in vendita in Cina dal prossimo mese, ma non si sa ancora se arriveranno anche in Europa o in altri mercati.