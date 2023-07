Honor Pad X9, il tablet con display da 11,5 pollici e Snapdragon 685

Honor ha presentato ieri il suo nuovo tablet per il mercato europeo, Honor Pad X9, che si propone come un dispositivo versatile e performante, adatto sia al lavoro che all’intrattenimento. Il tablet, che in Cina è noto come Honor X8 Pro, ha un design elegante e minimalista, con una scocca in metallo di colore grigio spaziale e cornici ridotte attorno allo schermo.

Il display è uno dei punti di forza dell’esordiente tablet Honor Pad X9: si tratta infatti di un pannello LCD IPS da 11,5 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel, refresh rate a 120 Hz, luminosità di 400 nit e copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Lo schermo offre inoltre la certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu nociva e supporta la modalità Eye Comfort per proteggere la vista degli utenti.

Sotto la scocca troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 685 4G, un chip octa-core con frequenza massima di 2 GHz e GPU Adreno 610, che garantisce ottime prestazioni sia nelle applicazioni quotidiane che nei giochi più impegnativi.

Il tablet dispone inoltre di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia personalizzata MagicOS 7.1, che offre diverse funzionalità esclusive come la modalità desktop, il multi-window e il controllo gestuale. Per quanto riguarda le fotocamere, Honor Pad X9 ha una fotocamera frontale e una posteriore da 5 megapixel con apertura f/2,2, adatte per le videochiamate e le foto occasionali. La batteria è da 7.250 mAh e supporta la ricarica rapida a 18W tramite il connettore USB Type-C.

Il tablet ha inoltre sei speaker con audio Honor Histen per garantire un suono potente e immersivo, un microfono integrato, il Bluetooth 5.1 e il WiFi 5 dual band. Honor Pad X9 è già disponibile in alcuni paesi europei come Francia, Regno Unito, Germania e Irlanda, al prezzo di 249,90 euro nella versione da 4+128GB. Il tablet potrebbe arrivare presto anche in Italia, visto che il nostro Paese compare nella lista di quelli in cui il tablet può essere acquistato. Honor Pad X9 si presenta dunque come un’ottima soluzione per chi cerca un tablet di qualità a un prezzo accessibile.