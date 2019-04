Honor 9 lite in offerta da Unieuro e MediaWorld

Honor, la marca di élite della Huawei, brand di telefonia cinese che da qualche anno a questa parte sta diventando parecchio popolare, sia nel mercato di telefoni low-cost sia nel mercato di telefoni top di gamma, non ha certo bisogno di presentazioni.

Bene, negli ultimi tempi ha deciso di effettuare un taglio di prezzo su un suo smartphone, ovvero sull’Honor 9 Lite, sia nella versione da 3 GB di RAM e 32 GB di ROM che nella sua seconda versione, da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 18 aprile, il rivenditore Unieuro sconterà lo smartphone in questione, nella sua versione da 32 GB, da 189€ a 159€, per uno sconto totale di 30€.

Per quanto riguarda invece la versione “potenziata” del dispositivo Honor, ovvero la versione da 64 GB, sarà invece il turno di MediaWorld, che sconterà il 9 Lite da 229€ a 179€, per uno sconto complessivo di 50€.

Per ricordare quanto questa offerta possa essere abbastanza allettante ai lettori, basti pensare che l’Honor 9 Lite monta due processori, un octa-core da 2,36 GHz e un secondo processore da 1,7 GHz. Dispone inoltre di uno schermo da 5,65 pollici con rapporto 18:9 e risoluzione FullHD, oramai diventato lo standard di tutti i dispositivi del genere. Possiede una fotocamera posteriore da ben 13+2 megapixel e una anteriore sempre da 13, che permette di effettuare foto ad un’ottima risoluzione, le quali potranno essere salvate su un’eventuale scheda microSD, supportata fino ai 256 GB.

Nella norma la durata della batteria, dalla capienza di 3000 mAh, che garantisce 576 ore di autonomia in standby. La connettività comprende il solito Wi-Fi, Bluetooth e USB 2.0, oltre all’NFC e al GPS. Da non dimenticare, infine, anche la disponibilità di bloccare lo schermo secondo la propria impronta digitale o secondo la propria immagine facciale.