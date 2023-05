Galaxy F54: anticipato da un sito leaker il nuovo smartphone di Samsung

Nonostante sia ancora inedito, il Samsung Galaxy F54 sarebbe sul punto di essere presentato a brevissimo in Asia, visto che i colleghi di gadgetsinnepal.com hanno già potuto metterci le mani, stilando una video recensione che ha portato allo scoperto specifiche di un buon medio-gamma che punta su un prolungato intrattenimento.

Galaxy F54 (154,9 x 77,3 x 8,4 mm, per 199 grammi) esordirà sul mercato in Nepal, ove il device, nelle colorazioni dark blue e silver, e con 8+256 GB, sarà prezzato a 52.49 rupie nepalesi, pari a pressappoco 370 euro: dopo la presentazione, che dovrebbe avvenire il 4 Giugno, il prodotto potrebbe fare la sua comparsa global in India, il 6 Giugno. Timing a parte, e partendo dal design, il device si rispecchia nel look dei Galaxy S con forme un po’ arrotondate, i fori per le fotocamere quasi a pelo con lo chassis, in plastica, con un vezzo glamour dato dalla colorazione cangiante quando colpito dalla luce.

Protetto da un vetro Gorilla Glass 5, il Galaxy F54 propone un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+: il refresh rate è a 120 Hz, ma non viene integrato uno scanner per le impronte digitali che, pur essendo presente, è collocato lateralmente nel pulsante di accensione del terminale. La fotocamera anteriore è da 32 megapixel. La triplice fotocamera posteriore prevede 3 sensori incolonnati a semaforo: quello principale, stabilizzato otticamente, è da 108 megapixel mentre, il secondo è un ultra vide da 8 megapixel e il terzo un sensore per le macro, da 2 megapixel.

Il chipset Samsung Exynos 1380 anima il Galaxy F54 assieme, come visto, a 8 GB di RAM, del tipo LPDDR4X, mentre lo storage, del tipo UFS 2.2, espandibile via microSD, è appunto da 256 GB di ammontare. Per il sistema operativo, viene eseguito Android 13 sotto l’interfaccia One UI 5.1, col costruttore che promette 4 major update (si arriva quindi ad Android 17) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza via patch mensilmente distribuiti via OTA. La batteria è da 6.000 mAh.

Le connettività che questo Galaxy F54 ha messo in campo sono quelle classiche, ma piuttosto recenti, col Dual SIM, il GPS, il 5G, il Wi-Fi 6, ed il Bluetooth 5.3 per collegare gli accessori.