Galaxy F14 5G: ufficiale lo smartphone di fascia media con Exynos 1330

Dopo gli avvistamenti delle scorse settimane nella Google Play Console, e diverse recensioni in anteprima da parte di vari youtuber, a Samsung non è rimasto altro che svelare ufficialmente, attraverso la sua press room indiana, il nuovo smartphone Samsung Galaxy F14 5G, ideato per coniugare alla perfezione buone prestazioni e una lunga autonomia.

Redatto nei colori OMG Black, GOAT Green e BAE Purple, cioè in nero, verde e viola, il Galaxy F14 5G ha un frontale con notch a goccia, mentre il retro ha due anelli senza bumper, accompagnati da un Flash LED. A destra, si trova il bilanciere del volume e il tasto di accensione che fa da scanner per le impronte digitali mentre a sinistra si trova il carrellino che ha tre spazi, tra cui due per le nanoSIM e uno per la schedina microSD. Non mancano un mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati e una porta microUSB Type-C.

Per il display Samsung ha scelto un pannello LCD PLS da 6,6 pollici, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2408p pixel), e refresh rate a 90 Hz, protetto da usura e graffi attraverso un vetro rinforzato Gorilla Glass 5. Tale schermo è coadiuvato dalla GPU Mali-G68 MP2R, portata in dote dal chipset scelto.

Quest’ultimo, nel Galaxy f14 5G, portatore pure di un modem per il 5G (con supporto a 13 bande), è un octacore (2,4 GHz di clock frequency massima) a 5 nanometri, ovverosia il recente Exynos 1330, realizzato autonomamente dal marchio di Seoul. La RAM, di tipo LPDDR4X, può essere da 4 o 6 GB, ed è espandibile virtualmente, mentre lo storage, UFS 2.2, è sempre e solo da 128 GB, anche se lo spazio di archiviazione può essere ampliato anche di 1 TB mediante la summenzionata microSD.

La batteria del Galaxy F14 5G ammonta a 6.000 mAh ed è caricabile velocemente a 25W, offrendo poi due giorni di autonomia a carica completata. Sul piano delle connessioni, vi è il Bluetooth 5.2, il GPS, l’NFC per i pagamenti, il Wi-Fi 5, il Dual SIM con 5G e commutazione automatica dei dati. Il sistema operativo, con 2 anni di major update e 4 di aggiornamenti di sicurezza, è Android 13, mentre l’interfaccia è la One UI 5.0 (sebbene qualche fonte propenda per la 5.1).

Galaxy F14 5G può essere comprato su Samsung.com, Flipkart e in vari negozi, al prezzo di 14.990 rupie (circa 168 euro) per 4+128 GB, mentre la versione da 6+128 GB costa 15.990 rupie (circa 180 eur).