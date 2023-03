Galaxy A34: da Samsung svelato il nuovo medio-gamma con SoC MediaTek

Nonostante manchino poche ore alla prima mondiale che lo vedrà presentato assieme al “fratello” A54, lo smartphone Galaxy A34 è stato appena svelato in sordina da Samsung nella vicina Svizzera, per ora ancora senza un listino ufficiale.

Il nuovo Galaxy A34 (161,3 x 78,1 x 8,2 mm per 199 grammi) è cadenzato in 4 diverse colorazioni, ovvero in Awesome Graphite (nero), Awesome Lime (lime), Awesome Viole (lilla), Awesome Silver (argento). Lo chassis è impermeabile secondo lo standard IP67. Disponibile nelle combinazioni da 6+128 e 8+256 GB di RAM e storage, il device ha un frontale con notch a U che custodisce un display Super AMOLED da 6.6″ con aspect ratio a 19.5:9, una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, un refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco a 1.000 nits.

Lo scanner per le impronte digitali è nascosto sotto il display, che palesa l’interfaccia One UI 5.x applicata su Android 13. La fotocamera per i selfie e le videochiamate, ma anche con riconoscimento facciale, è affidata a un sensore da 13 megapixel, con f/2.2, supporto AI e HDR. Dietro, 3 anelli quasi a filo con la scocca, in circoscritti da un bumper, ospitano i sensori della triplice fotocamera.

Quest’ultima comincia con un ultragrandangolo da 8 megapixel (f/2.2), seguito sotto da un sensore principale da 48 megapixel (f/1.8) con stabilizzazione ottica, HDR, AI, zoom digitale 10x, video in 4K@30fps e slo-mo a 720p@480/240fps. L’ultimo sensore, in fondo, è da 5 megapixel (f/2.4) per le macro. Lato audio, si sono gli speaker stereo con Dolby Atmos, l’uscita mini-jack da 3.5 mm, e il supporto al codec LDAC. Per il chipset, la scelta è ricaduta sull’octacore (2.6 GHz) MediaTek Dimensity 1080 realizzato con litografia a 6 nanometri, e affiancato da una GPU ARM Mali-G68.

Le connettività di bordo prevedono il Dual SIM ibrido (il vassoio ospita o due nanoSIM o una e una schedina microSD per espandere lo storage), il 5G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.3, il GPS (A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS), e l’NFC. La batteria del Samsung Galaxy A34 è da 5.000 mAh, e via microUSB 2.0 Type-C, ottiene la carica rapida a 25W.