Fujitsu Stylistic Q5010: ufficiale il tablet rugged professionale con Windows 10

Finix Technology Solutions, distributore per l’Italia delle tecnologie Fujitsu, ha annunciato l’arrivo sul mercato del Bel Paese del nuovo tablet corazzato “Fujitsu Stylistic Q5010”, migliorato nelle prestazioni ed animato – lato software – da Windows 10 (Home o Pro) implementato con soluzioni di sicurezza enterprise (tra cui l’opzionale fingerprint).

Il nuovo Fujitsu Stylistic Q5010 (263 x 169 x 12 mm, per 605 grammi), evoluzione di un modello del Luglio 2019, risulta essere un tablet particolarmente indicato per settori quali la logistica, la scuola, i trasporti, il retail, la sanità, la pubblica sicurezza grazie ad una struttura ad angoli rinforzati, certificata MIL-STD-810H, in grado di resistere (IP54 ) a schizzi d’acqua e infiltrazioni di polvere (anche in ragione del fatto che si tratta di un silenzioso sistema fanless).

Adeguato sul piano multimediale, il tablet Fujitsu Stylistic Q5010 mette in campo, dietro un vetro temperato, un touchscreen LCD IPS da 10.1 pollici risoluto in WUXGA, decisamente luminoso (500 nits) per una buona lettura all’aperto, abilitato a supportare i 4000 livelli di pressione delle penne capacitive EMR di Wacom (riponibili nel vano integrato). Non mancano, ovviamente, due fotocamere, con quella frontale da 2 megapixel per le videochiamate e quella posteriore, ideale anche per scansionare i documenti o per le riprese ambientali, da 8 megapixel, con tanto di Flash LED: sul versante dell’audio, spiccano invece due speaker stereo, altrettanti microfoni, ed un jack da 3.5 mm, sempre interfacciati con la scheda audio Realtek ALC255.

Anche nella versatilità, il tablet Fujitsu Stylistic Q5010 non si risparmia, con una porta per l’Ethernet, uno slot per le SIM nella versione con 4G LTE (comunque presenti le connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac dual band), uno per espandere l’archiviazione via microSD, una USB Type-C 3.2 gen 1 per trasferire i dati ad alta velocità (5 Gb/s), una USB 3.1 Type-A gen 1, ed un connettore per la docking station con replicatore di porte (magari la stessa dello Stylistic Q7310) o per una dock con tastiera, sì da farne un portatile.

Al culmine dell’intera scheda tecnica del tablet rugged Fujitsu Stylistic Q5010, autonomo sino a 10 ore (tramite la batteria a 2 celle, da 31 Wh), opera il processore quadcore (da 1.1 a 3.1 GHz) Intel Pentium Silver N5030, della famiglia Gemini Lake Refresh, in coppia con la scheda grafica integrata UHD Graphics 605, con ambedue le unità di elaborazione coadiuvate da 8 GB di RAM (DDR4 2400MHz) e da 128/256 GB di storage (eMMC).