Fastweb rimodula alcune offerte di rete fissa (in barba alla campagna #nientecomeprima)

Nel corso di questi mesi, abbiamo spesso dovuto parlare di rimodulazioni del contratto di telefonia. Per i pochi che non sapessero di cosa si stia parlando, un operatore telefonico introduce delle rimodulazioni contrattuali quando vuole rivedere (al rialzo, ovviamente) il canone mensile di una determinata promozione. I motivi che spingono tale scelta sono vari e il cliente non può fare altro che accettarla o recedere dal contratto senza costi aggiuntivi.

In quest’articolo, in particolare, parliamo di Fastweb e di una rimodulazione contrattuale che, in questi giorni, l’operatore sta comunicando ai propri clienti.

Fastweb applica un aumento variabile ad alcune offerte di telefonia fissa

Stando alle segnalazioni emerse nella rete, pare che Fastweb abbia deciso di introdurre alcuni aumenti sul canone mensile di alcune tariffe di telefonia fissa. Non è possibile stabilire con precisione l’importo della rimodulazione in quanto dipende essenzialmente dal contratto sottoscritto.

Un esempio è l’offerta Internet + Telefono, dedicata a tutti i clienti che posseggono un abbonamento residenziale Sky. Ci si riferisce, in particolare, alla versione proposta a Luglio 2018 avente un canone mensile pari a 27.95 euro al mese oltre ad un contributo di attivazione pari a 1.95 euro distribuito in 48 rate mensili. Tale offerta, infatti, subirà un aumento pari a 1.29 euro al mese a partire dal prossimo 1°Agosto.

Come sempre, l’operatore giustifica tale scelta per “accelerare il costante miglioramento dei nostri servizi, l’innovazione e l’arricchimento dell’offerta“.

Fastweb, nel frattempo, presenta la nuova “Fastweb Casa”

Per i nuovi clienti, invece, la situazione è ben più rosea. Il 1°Luglio l’operatore telefonico ha presentato la nuova offerta “Fastweb Casa”. Tale promozione prevede la navigazione mediante fibra FTTH fino a 1 Gbps a 29.95 euro al mese, invece che 34.95 euro al mese (prezzo promozionale dedicato a tutte le attivazioni entro il 31 Luglio). La promozione prevede anche chiamate illimitate verso numero fissi e mobili nazionali, oltre ai servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di Chiamata.

Assieme a questa nuova offerta, Fastweb ha presentato anche le ultime novità circa l’applicazione MyFastweb. In particolare, ci si concentra sull’assistenza clienti, più semplice da navigare per l’utente ed in grado di rispondere a tutte le domande sul proprio contratto. Nel caso in cui non si trovi la risposta alla propria domanda, è sufficiente prenotare una chiamata con un operatore.