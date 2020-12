Fastweb regala due mesi della propria offerta Mobile, ma solo per i clienti Eni Gas & Luce

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai troppo semplice. Come abbiamo detto più volte in passato, il mercato della telefonia mobile è alquanto vario e, di conseguenza, non è mai troppo semplice scegliere la giusta promozione sia da un punto di vista del prezzo che dal punto di vista delle proprie esigenze personali. Spesso e volentieri l’attesa premia e, quindi, si possono scegliere promozioni alquanto particolari.

Alcuni esempi possono essere le cosiddette operator attack, una serie di promozioni attivabili esclusivamente dai clienti di un determinato operatore telefonico e, di solito, dimostrano di essere particolarmente vantaggiose. Quest’oggi, invece, parliamo di un omaggio un po’ particolare di Fastweb che, per mezzo della collaborazione con Eni Gas & Luce, mira ad attrarre quanti più clienti possibili verso la propria offerta Mobile. Vediamo meglio i dettagli nel seguito.

Fastweb Mobile offerta per due mesi ai clienti Eni Gas & Luce

La promozione oggetto di questo omaggio prende il nome di Fastweb Mobile e, più in generale, è attivabile da chiunque lo desideri (con o senza portabilità del numero). Le soglie di traffico incluse in questo bundle sono quelle elencate qui di seguito:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e di alcune nazioni estere selezionate.

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e di alcune nazioni estere selezionate. 100 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezioni di tutti quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezioni di tutti quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 50 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale (in Europa è previsto l’utilizzo di un bundle ridotto di 4 GB).

La promozione prevede un canone mensile pari a 8,95 euro e, esclusivamente per i clienti Eni Gas & Luce, tale addebito sarà effettuato a partire dal terzo mese successivo alla data di sottoscrizione dell’offerta. Oltre a ciò, è previsto un costo di attivazione della SIM pari a 10 euro, ma la stessa è spedita gratuitamente presso il vostro domicilio. Ricordiamo che l’operatore prevede il pagamento anticipato del primo canone mensile che, per i clienti Eni, diverrà un credito telefonico da utilizzare passati i due mesi in omaggio.

La variante di Fastweb Mobile dedicata ai clienti Eni è attivabile esclusivamente online ed è necessario indicare un metodo di pagamento elettronico abilitato come una carta di credito od un conto corrente. Badate bene che l’addebito è effettuato su tali metodi di pagamento solo se il credito residuo non è sufficiente a coprire il costo della promozione.

Per tutte le condizioni generali dell’offerta, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata messa a disposizione dall’operatore telefonico. Ricordiamo che, qualora foste interessati, la promo con l’omaggio è attivabile fino al prossimo 31 gennaio 2021 (salvo eventuali proroghe).