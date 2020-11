Fastweb aderisce al Black Friday e raddoppia il traffico dati di "Fastweb Mobile" (per poco tempo)

Da un po’ di anni a questa parte, l’ultimo periodo di novembre è diventato particolarmente caldo da un punto di vista commerciale. Come avrete ben potuto notare, infatti, non si fa altro che parlare di Black Friday. Per chi non lo sapesse, il Black Friday è nato come evento strettamente americano, ha luogo il venerdì successivo al giorno del ringraziamento e precede l’inizio degli acquisti natalizi.

Solo negli ultimi anni tale ricorrenza è stata “importata” anche in Italia con una serie di sconti che, di solito, si rivelano essere davvero interessanti (prestare comunque attenzione: non sempre si riescono a concludere dei veri e propri affari). Anche gli operatori di telefonia mobile non si lasciano scappare tale occasione ed ecco che fioccano le offerte telefoniche che non ti aspetti, come quella appena proposta da Fastweb.

Fastweb offre 100 Giga per la sua promo “Fastweb Mobile”

La promozione “rivisitata” di Fastweb prende il nome di “Fastweb Mobile” e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di tutti quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di tutti quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 100 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezione di quelli che sono legati ad un servizio extra a pagamento.

verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezione di quelli che sono legati ad un servizio extra a pagamento. 100 Giga (invece di 50 Giga) da utilizzare su tutto il suolo nazionale. In Europa è previsto un bundle dati ridotto.

La promozione prevede un canone mensile pari a 8,95 euro ed è attivabile sul sito web, nei punti vendita abilitati, chiamando il servizio commerciale 146 oppure utilizzando i Kiosk FASTBox. Qualora sceglieste una modalità di attivazione “telematica”, non dovrete pagare nulla per acquistare la SIM e farvela spedire a casa e, quindi, dovrete sostenere solo il costo della prima ricarica (che coincide con il primo mese della promozione).

Qualora optaste, invece, per la sottoscrizione in negozio sarete obbligati a scegliere l’addebito mensile sul credito residuo. Presso gli altri rivenditori, invece, sarà necessario indicare un numero di conto corrente oppure una carta di credito abilitata e, di conseguenza, optare per l’addebito mensile automatico.

Come recita la pagina web dedicata a tale offerta, Fastweb non applica alcun vincolo, né costo nascosto all’offerta in questione. Di conseguenza, qualora non foste contenti delle prestazioni offerte dalla linea telefonica potrete disdire/passare ad un altro operatore senza dover rischiare di pagare una penale obbligatoria. Se foste realmente interessati vi conviene procedere all’attivazione in tempi brevi: la promozione è attivabile solo fino al 24 Novembre.