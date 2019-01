Ecco il possibile design di Huawei P30 lite, svelato da alcuni render

Tra tutte le aziende produttrici di smartphone, Huawei è tra quelle che realizza un numero sufficientemente elevato di modelli. Non è raro, infatti, che compaiano in rete nuove indiscrezioni su nuovi modelli di smartphone che potrebbero, o meno, essere commercializzati in futuro. Con l’inizio dell’anno nuovo, non sono mancati i primi rumor, in particolare sulla line-up di smartphone Huawei P30.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la serie ‘P30’ è composta da smartphone top di gamma, aventi caratteristiche tecniche spesso superiori agli altri modelli realizzati dalla stessa azienda. Da un po’ di anni, però, la line-up non si compone di un solo modello all’anno ma di due o, addirittura, tre modelli. Quest’anno, per esempio, Huawei ha previsto tre differenti smartphone: Huawei P30, P30 lite, e P30 Pro.

Questa volta l’attenzione è rivolta al modello più economico tra i tre, quello che prende il nome di Huawei P30 Lite. Sono emersi, recentemente, alcuni render in grado di svelare alcuni dettagli inerenti al design dello smartphone. Questi dettagli potrebber interessare una clientela sufficientemente vasta in quanto, come è facile presupporre, si tratta della variante economicamente più accessibile al grande pubblico.

I render sarebbero stati pubblicati da un produttore di cover e permettono di cogliere alcuni dettagli. In primo luogo, anche questo smartphone dovrebbe ereditare il ben noto notch a goccia, ossia la piccola tacca (seppur ridotta) posta nella parte superiore del dispositivo. Il display dovrebbe essere un pannello Full HD+ con una diagonale pari a 6 pollici, ma non dovrebbe essere di tipo OLED (caratteristica presente nella variante ‘normale’).

Per il resto, sul retro dello smartphone dovrebbe essere presenta una doppia ottica posteriore accompagnata da un flash LED e il lettore per le impronte digitali posizionato, come di consueto, sulla parte centrale della scocca. Gli stessi render, tra l’altro, sembrano confermare la presenza dell’ingresso jack da 3.5mm, caratteristica sempre più mancante sugli smartphone più moderni.