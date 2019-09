Doro: a IFA 2019 nuovi smartphone e feature phone per gli over

Secondo alcune statistiche, tra appena un anno, gli over 60 rappresenteranno, in Europa, un quarto della popolazione continentale e, tra essi, di conseguenza, saranno sempre più quelli che avranno avuto almeno un minimo contatto con la tecnologia, magari anche con quella degli smartphone.

Proprio tenendo conto di questi dati, a IFA 2019, la svedese Doro, esperta in senior phone, ha portato una nuova serie di telefoni dedicati ai non più giovani, tra cui uno smartphone e diversi feature phone.

Doro 8080 è uno smartphone dal design elegante, ma anche resistente: il display da 5.7 pollici, in assetto 2:1, è rivestito dal vetro protettivo DragonTrail e circondato dal un perimetro in alluminio lavorato CNC, mentre il tasto Home, all’interno di un design frontale che ricorda i Galaxy S5/S6, riveste il compito di riportare l’utente sull’interfaccia, semplificata.

Equipaggiato multimedialmente con una fotocamera ed il jack da 3.5 mm per le cuffie, oltre che con speaker per suoni che siano potenti ma anche nitidi, il Doro 8080 ricarica la batteria, dalla prolungata autonomia, ricorrendo ad una moderna Type-C. Ovviamente è sulle funzioni che il costruttore ha puntato.

Con MyDoro, laddove il senior si trovi in difficoltà, potrà intervenire una persona terza autorizzata, che da remoto riuscirà a verificare lo stato del telefono, la carica della batteria, regolare il volume o la luminosità, ed altro. Grazie a Response by Doro, invece, premendo un pulsante di facile individuazione, sarà possibile anche inviare una richiesta di aiuto, o ai propri familiari, o a un centro specializzato, in ascolto 24/7. In più, Doro 8080, per altro attento anche alla sicurezza, vista la presenza di uno scanner per le impronte, supporta sia Google Assistant, che un’intelligenza artificiale propria, Eva, che semplifica l’accesso alle funzioni del telefono, rispondendo con un’azione ogni qualvolta l’utente gli palesi, con una domanda, cosa intende fare.

Diverso è il caso dei feature phone Doro 6060, 7030, 6620 e 7010, accomunati da un design ergonomico concepito da WMP, con tasti fisici grandi, compatibilità con gli apparecchi acustici, suoni significativi, e GPS integrato.

Nel primo caso, Doro 6060, si tratta di un flip-phone (nei colori rosso/bianco o nero/bianco), con display esterno per vedere da chi arrivano le chiamate, e l’ora, sormontato da una fotocamera da 2 megapixel, che – aperto – esibisce un display da 2.8 pollici: la ricarica avviene tramite un’apposita basetta. Altro clamshell, il secondo modello, Doro 7030, è uguale in toto al primo, dal quale diverge per una miglior fotocamera (3 megapixel), ma soprattutto per il 4G, sfruttabile anche con WhatsApp e Facebook, preinstallati a bordo.

Più sul basico, il Doro 6620, pur provvisto di una fotocamera, si concentra sulla semplicità, con un ampio display da 2.8 pollici, suoni potenti, compatibilità con gli apparecchi acustici via standard HAC, e canonica basetta di ricarica.

Il Doro 7010, infine, riprende gran parte delle specifiche dell’altro modello della serie 7.000, rilanciate da un display da 2.8 pollici con risoluzione QVGA, e dalla presenza concomitante dell’all’app torcia, che sfrutta il Flash LED della fotocamera, da 3 megapixel.