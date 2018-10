Crosscall Trekker X4, il primo rugged phone Android con action camera integrata

Uno dei formati creativi di maggior successo, sui social network odierni, è quello dei video ma, per realizzarne di spettacolari, spesso occorre rivolgersi al supporto delle action cam, con tutto quel che ne consegue in termini di autonomia, cavi, controlli touch, e condivisione istantanea: la francese Crosscall – tenendo presenti tali esigenze – ha appena annunciato il suo Crosscall Trekker X4, uno smartphone pensato per amanti della natura, dell’outdoor, e dello sport (anche estremo) in quanto dotato di action cam integrata.

Tecnicamente parlando, il Trekker X4 è uno smartphone Android Oreo 8.1 di fascia media. Quanto a specifiche, il device mette a disposizione un processore di media potenza, il Qualcomm Snapdragon 660 (con clock da 2.21 GHz), in tandem con 4 GB di RAM e 64 GB di storage: il display, invece, è un pannello da 5.46 pollici con risoluzione FullHD, e non manca neppure lo sblocco affidato allo scanner laterale per le impronte digitali.

A sottrarre il Crosscall Trekker X4 alla banalità di un hardware altrimenti non memorabile interviene il segmento fotografico: sul retro è posta una action camera grandangolare (170°) da 12 megapixel, con messa a fuoco automatica ibrida (laser e via rilevamento fasico), idonea alle riprese notturne grazie al Flash Dual LED, capace di girare video in 4K@60fps da 4 angolazioni differenti (88/110/140/170°) grazie alla feature Panomorph, stabilizzando il tutto tramite il sistema Hyperstab che sfrutta il giroscopio per annullare i dati dei movimenti non necessari.

Dotata anche di modalità di riprese più tradizionali, quali slow motion, live streaming, time lapse, e dynamic, la postcamera del Trekker X4 permette di non perdersi nessun momento memorabile inatteso (feature Dashcam), grazie al pulsante laterale che, premuto anche a schermo spento, scatta foto a raffica in modo da immortalare gli ultimi 30/60/90 secondi: l’editing degli scatti e dei video, con correzioni delle tonalità e dell’audio, viene realizzato tramite l’app X-Cam, con funzionalità di raggruppamento a uso galleria, e di condivisioni social. Ovviamente, trattandosi di un prodotto Crosscall, il Trekker X4 non rinuncia ai tratti distintivi del brand transalpino.

L’autonomia è presidiata da una maxi batteria, da 4.400 mAh, dotata di ricarica rapida Quick Charge 3.0 e wireless tramite il contatto magnetico della base X-Sunpower, mentre la resistenza è ottenuta tramite vari escamotage, dal guscio in duplice TPU, all’impermeabilità IP68, passando per lo standard militare MIL-STD 810G che ne attesta la resistenza a forti sbalzi termici (da – 51 a + 71°).

La versatilità, tipica dei device Crosscall, come sempre, è affidata al connettore magnetico posteriore X-LINK, in virtù del quale è garantita la compatibilità con vari accessori, tra cui l’X-Chest (per il collocamento sul petto), l’X-Armband (affiancamento al braccio), l’X-Bike (ancoraggio alla bici). La disponibilità del Crosscall Trekker X4, prezzato a 749.90 euro, è fissata per la fine del mese di Ottobre.