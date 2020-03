Coronavirus: TIM regala giga o minuti illimitati a tutti i clienti residenti nelle zone rosse

Che il coronavirus COVID-19 abbia creato non pochi problemi al nostro paese è cosa ben nota e riconosciuta da tutti. La decisione di chiudere le scuole fino al prossimo 15 Marzo è solo l’ultima di una serie di precauzioni a cui tutti, purtroppo, dobbiamo attenerci per contenere la diffusione del virus. La situazione rimarrà critica ancora per un bel po’ di tempo, almeno fino a quando non si vedono miglioramenti evidenti.

Nel frattempo, TIM avrebbe deciso di introdurre alcune agevolazioni per i propri clienti consumer e business residenti nelle cosiddette “zone rosse”, ovvero quei comuni maggiormente esposti al rischio di contagio da coronavirus. Tali iniziative sarebbero state proposte a seguito di quanto proposto dal ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.

TIM: tutti i clienti consumer hanno diritto a giga o minuti illimitati

La prima fetta di agevolazioni riguarda i clienti consumer di rete mobile e fissa. Per la prima categoria TIM avrebbe deciso di offrire giga o minuti illimitati per un mese a seconda di quale sia il profilo tariffario attivo sulla SIM del cliente. Tale iniziativa sarebbe stata comunicata con un apposito SMS inviato a tutti coloro che risiedono in molti comuni siti nelle province di Lodi e Padova.

Per i clienti di rete fissa, invece, TIM ha deciso di offrire gratuitamente il traffico voce su rete nazionale verso numeri fissi e mobili, qualora ciò non fosse già presente nel contratto del cliente. Oltre a ciò, l’operatore ha deciso di includere anche i contenuti di TIM Vision senza alcun tipo di costo aggiuntivo per il cliente. Tali agevolazioni, come previsto per i clienti mobili, saranno valide fino alla fine del mese di Marzo.

Per quanto riguarda la clientela business (è compresa anche la Pubblica Amministrazione), TIM avrebbe deciso di offrire un bundle da 100 Giga per tutte le linee mobili business per le quali è erogato anche il traffico dati. A differenza di quanto detto per i clienti consumer, tale traffico Internet può essere attivato da tutti i clienti business d’Italia semplicemente rispondendo ad un apposito SMS dell’operatore (il traffico ha una validità pari a 30 giorni).

Come ultima iniziativa, TIM ha deciso di offrire gratuitamente anche il servizio “TIM Work Smart”, il quale consente di supportare le attività di tutti coloro che hanno deciso, in questa fase di crisi, di adottare modalità di “Smart Working” (si pensi a tutti coloro che lavorano via conferenze web). L’operatore, infine, si rende disponibile verso cittadini, aziende ed istituzioni mediante l’erogazione di servizi di vario genere come l’attivazione di specifici numeri verdi, ad esempio.