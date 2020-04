CoopVoce chiude "Carta 100 Giga", ma propone "Top 50" senza alcun costo di attivazione (anche per i già clienti)

Come ben tutti saprete, questo particolare periodo è caratterizzato dalla pandemia da COVID-19. Moltissimi stati di tutto il mondo hanno introdotto una serie di restrizioni sulla vita di tutti i giorni, talvolta molto pesanti. Per fare un semplice esempio, alla data in cui scriviamo questo articolo in Italia non si può uscire di casa se non per soddisfare un bisogno primario (fare la spesa, comprare le medicine, portare a passeggio il cane dietro l’angolo, ecc.).

Se questo bisogno primario non sussiste non è possibile uscire di casa, pena il pagamento di multe molto salate. Per agevolare questo periodo di “reclusione”, molte aziende hanno pensato ad una serie di agevolazioni che fanno parte di un pacchetto specifico che prende il nome di “Solidarietà digitale”. Oggi parleremo di CoopVoce e di una nuova iniziativa che prende il posto di un’altra, scaduta lo scorso 13 aprile.

Conclusa “Carta 100 Giga”, CoopVoce abbuona il costo di attivazione da “Top 50”

La prima iniziativa di CoopVoce pensata appositamente per il Coronavirus ha preso il nome di “Carta 100 Giga“. Si è trattata di una promozione gratuita volta ad aggiungere 100 Giga di traffico in 4G a tutte le linee mobile (ad eccezione di quelle IoT). Tale iniziativa è stata lanciata lo scorso 16 marzo e si è conclusa il 13 aprile. In sua sostituzione, CoopVoce ha introdotto un’agevolazione per una promozione già presente sul mercato.

Come avrete intuito dal sottotitolo, stiamo parlando dell’offerta “Top 50”. Normalmente, i già clienti devono sostenere un contributo di attivazione pari a 9 euro per cambiare la propria promozione principale. Per agevolare tutti i propri utenti, l’operatore telefonico avrebbe deciso di rimuovere questo costo aggiuntivo consentendo a tutti i clienti di passare a “Top 50” gratuitamente, qualora lo ritenessero necessario.

“Top 50” è tra le promozioni di CoopVoce più generose in assoluto

Ricordiamo, per chi non sia riuscito ad informarsi debitamente, i dettagli principali della promozione “Top 50” di CoopVoce:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (linee fisse e mobili) ad eccezione di quelle per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

(linee fisse e mobili) ad eccezione di quelle per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 1000 SMS verso tutti i numeri mobili, ad eccezione di quelli che prevedono l’attivazione di un servizio a pagamento.

ad eccezione di quelli che prevedono l’attivazione di un servizio a pagamento. 50 Giga di traffico dati, da utilizzare sul suolo italiano (come sempre, per l’Europa è previsto un bundle di navigazione ridotto).

L’offerta prevede un canone mensile pari a 10 euro e, con la disposizione sopracitata, non sono previsti costi di attivazione né per i nuovi clienti, né per i già clienti. Ricordiamo che gli utenti di CoopVoce possono attivare il piano chiamando il 188, recandosi presso il sito web, utilizzando l’applicazione ufficiale oppure scrivendo “SI TOP 50” al 4243688.

I nuovi clienti, invece, dovranno necessariamente recarsi presso i punti vendita Coop (modalità disponibile anche per i già clienti). La promozione è attivabile fino al prossimo 13 maggio, salvo ulteriori cambiamenti.