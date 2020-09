Come si sceglie un operatore telefonico?

Che si decida di cambiare gestore telefonico, o che ci si trovi a dover attivare la linea in una nuova casa, la questione non cambia. Gli elementi di differenziazione tra le varie offerte sono numerosi, non ci si può basare, come fanno molti, esclusivamente sul costo mensile dell’offerta. Anche perché alcune proposte, che mostrano un prezzo mensile molto basso, celano poi ulteriori addebiti, soprattutto per chi ha la necessità di usufruire di specifici servizi. Cerchiamo quindi di capire quali sono gli elementi che consentono di trovare la migliore proposta per il servizio telefonico in Italia.

La novità degli ultimi anni: la fibra ottica

Ormai da alcuni anni anche in Italia è presente una fitta rete in fibra ottica, che raggiunge quasi tutte le grandi città e anche molti centri minori. Avere a disposizione una connessione in fibra ottica offre opportunità incredibili, fino a qualche tempo fa addirittura impensabili. Si pensi alla connessione a 1 Gigabit al secondo in download. Significa poter sfruttare internet alla massima velocità, ad esempio per guardare contenuti in streaming da più dispositivi in contemporanea, senza tempi di attesa o ritardi.

Questo tipo di tecnologia purtroppo non è disponibile ovunque, soprattutto per quanto riguarda la distanza tra la connessione presente in casa e “l’armadio” che si trova in strada. Solo alcuni gestori offrono questo tipo di servizio, ossia la fibra che arriva direttamente nell’abitazione del singolo utente. Basta leggere con attenzione le offerte dei gestori per comprendere se il loro servizio in fibra ottica arriva fino nelle abitazioni, o se invece si ferma alle strutture dedicate in strada, o addirittura nel quartiere in cui si vive.

Cosa comprende l’abbonamento

Praticamente tutte le compagnie telefoniche attive nel nostro Paese offrono piani tariffari cosiddetti Flat. In pratica propongono una sorta di abbonamento mensile, che comprende una serie di servizi. Il prezzo delle varie offerte è spesso dichiarato “tutto compreso”. È però importante capire sin da subito cosa è compreso nel termine “tutto”. Alcune compagnie infatti prevedono chiamate illimitate, ma con scatto alla risposta; oppure pretendono dal cliente un fisso mensile per pagare l’utilizzo del router; o ancora non prevedono di poter associare all’utenza di casa anche una o più SIM, per l’utilizzo in mobilità., in altre invece come Fastweb prevedono prezzi fissi e nessun costo nascosto.

Basta leggere con attenzione alcune recensioni Fastweb in rete per capire che il prezzo dell’offerta di questa compagnia è realmente tutto incluso, senza dover rinunciare ad alcuni servizi, o trovarseli addebitati sulla prima bolletta.

Servizi aggiuntivi

Molti tra coloro che si trovano a dover scegliere un nuovo gestore telefonico tendono a dare il peso maggiore per la scelta finale al costo mensile e alla disponibilità di chiamate illimitate senza ulteriori pagamenti. Ci sono però ulteriori servizi, cui non sempre si pensa, che possono risultare particolarmente utili se già disponibili nel pacchetto flat. Un esempio per tutti: l’assistenza clienti. Purtroppo molti italiani sono abituati al comportamento del vecchio gestore unico, che non chiedeva in passato alcun tipo di pagamento per l’assistenza. Le cose oggi non funzionano propriamente così; alcuni gestori richiedono un pagamento ai propri clienti nel momento stesso in cui contattano l’assistenza telefonicamente. Per non parlare poi dei conti super salati dell’assistenza a domicilio. Trovare un contratto che comprenda anche l’assistenza gratuita è importantissimo, perché purtroppo nel corso degli anni i piccoli guasti alla linea si possono verificare.

Un altro elemento importante da verificare è la durata del contratto. Alcune compagnie offrono contratti biennali o triennali; nel caso in cui si desideri recedere in anticipo rispetto alla durata prestabilita, ci si trova a dover pagare salate penali, che portano a cambiare idea. Un contratto mensile, senza una durata prestabilita, rende un’offerta telefonica particolarmente interessante.