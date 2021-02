Chuwi HiPad Plus: ufficiale il tablet low cost con audio stereo e Bluetooth 5.0

Versata anche nella realizzazione di notebook low cost, la cinese Chuwi ha appena annunciato l’arrivo sul mercato (anche con diverse promozioni, facendo riferimento al suo sito ufficiale) del nuovo tablet HiPad Plus, animato dal sistema operativo Android 10, in vendita su Aliexpress a 230,89 euro, con uno sconto del 32% sul prezzo finale della versione standalone (prevista anche una variante con in aggiunta una tastiera, al prezzo scontato di 253,98 euro).

Strutturalmente, il Chuwi HiPad Plus ha un telaio monoscocca in alluminio con lavorazione di precisione CNC: nonostante le dimensioni (248,3 x 179,5 x 6,95 mm, per 505 grammi, nella nuance grigio argento) è molto maneggevole con una sola mano, e bello a vedersi grazie al design che prevede contorni ad angolo retto attorno al display. Quest’ultimo, un pannello panoramico (16:10) full-laminated da 11 pollici risoluto in 2K (2176 x 1600 pixel), decisamente luminoso (350 nits), denso quanto a pixel (245 PPI), con ottima copertura (100%) sulla scala cromatica sRGB, ottiene il 90% di screen-to-body grazie alle cornici spesse appena 4.9 mm.

Nel caso specifico, quella corta superiore alloggia una fotocamera anteriore, da 5 megapixel mentre quella posteriore, sullo spallino di sinistra, posta sopra un Flash LED, arriva a 12 megapixel (con tanto di autofocus).

A gestire il comparto visivo e d’immagine opera, con 850 MHz di frequenza, la scheda grafica Mali G72 MP3, capace di affrontare il decoding di clip 4K e di supportare i giochi in 3D. Assieme a quest’ultima, il produttore ha collocato un processore a otto core (2.0 GHz), il Mediatek MT8183, supportato da 4 GB di RAM (LPDDR4X) e da 128 GB di storage (eMMC 5.1), espandibile via microSD (altri 128 GB).

Apprezzabile anche nell’intrattenimento audio, stante la presenza di due speaker stereo da 1W e di una coppia di microfoni, il tablet Chuwi HiPad Plus annovera le connettività Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0 e microUSB Type-C 2.0, per la ricarica della batteria, da 7.300 mAh.