Chromebook Tablet Tx1: da CTL il tablet economico (con Chrome OS) per il settore educational

In attesa della più importante fiera tecnologica dedicata al mondo educational, il BETT Show 2019 di Londra (dal 23 al 26 Gennaio 2019), l’americana CTL – con base nell’Oregon – ha già anticipato al CES 2019 di Las Vegas la nuova punta di diamante del suo hardware dedicato al mondo scolastico, e rappresentato dal Chromebook Tablet Tx1.

Il nuovo Chromebook Tablet Tx1, quasi un clone del Acer Chromebook Tab 10, anche per il design pulito della scocca posteriore con webcam grandangolare (5 megapixel) posta in alto a destra, è una leggera (1.2 kg) mattonella smart dedicata al mondo scolastico, essendo molto resistente: il costruttore, infatti, dopo aver predisposto frontalmente un vetro Gorilla Glass 3 e, sul retro, un trattamento antiscivolo, l’ha reso anche resistente alle cadute.

Il display LCD IPS, sormontato da una selfiecamera da 2 megapixel, è un pannello QXGA (2048 x 1536 pixel) da 9.7 pollici, capace di essere utilizzato anche per prendere appunti, tramite il (sempre resistente) pennino Wacom EMR, alloggiato in basso a destra e privo di batteria.

All’interno, il processore a sei core (2.0 GH) Rockchip OP1 coopera con una scheda grafica Mali-T864 4K, avvalendosi di 4 GB di RAM e di una batteria da 34whr (accreditata di 10 ore di autonomia): lo storage ammonta a 32 GB (eMMC), ma può essere espanso sia localmente, via microSD, che via internet (Wi-Fi n 2X2), ricorrendo ai 100 GB messi a disposizione da Google sul suo servizio di cyberlocker GDrive: l’esterno, invece, reca porte quali il jack combo da 3.5 mm per cuffie e microfono, ed una porticina microUSB Type-C per la ricarica ed il veloce trasferimento dei dati. Il sistema operativo è ChromeOS, con aggiornamenti automatici e, già installato e funzionante, il Play Store di Android con tutto il novero di annesse applicazioni.

Attualmente, il nuovo supporto per la didattica rappresentato dal low cost Chromebook Tablet Tx1 di CTL è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, ov’è preordinabile per la cifra di 299 dollari.