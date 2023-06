Chiamate false da smartphone: l’allarme delle forze di polizia

Gli smartphone Android offrono una serie di funzionalità utili per la sicurezza e le emergenze, come la possibilità di chiamare rapidamente i numeri di soccorso premendo più volte il pulsante di accensione o attivando la rilevazione delle cadute o degli incidenti.

Tuttavia, queste funzioni possono anche causare problemi se vengono attivate accidentalmente, generando un aumento delle chiamate false ai servizi di emergenza. In diversi paesi, le forze di polizia e i vigili del fuoco hanno segnalato un incremento significativo delle chiamate false ricevute dai dispositivi Android, che mettono a rischio la sicurezza delle persone che hanno realmente bisogno di aiuto. In Germania, ad esempio, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Wiesbaden ha registrato oltre 200 chiamate false al giorno provenienti da reti mobili.

In Canada, la polizia provinciale dell’Ontario ha rivelato che i loro centri di comunicazione hanno visto un aumento del 300% delle chiamate false. La causa principale di questo fenomeno sembra essere legata all’introduzione da parte di Google della funzione Emergency SOS in Android 12 nel 2021, che obbliga tutti i produttori di smartphone Android a implementare una modalità rapida per chiamare i numeri di emergenza.

Molti dispositivi offrono questa funzione abilitata per impostazione predefinita, il che aumenta le possibilità che venga attivata involontariamente dagli utenti. Alcuni produttori, come Samsung, hanno preso provvedimenti per risolvere il problema e hanno rilasciato degli aggiornamenti software che mirano a prevenire le chiamate di emergenza non intenzionali.

Google, invece, ha lasciato la responsabilità ai produttori di ottimizzare questa funzionalità, offrendo il suo supporto ai partner attraverso le correzioni necessarie. Il problema delle chiamate false non riguarda solo gli utenti Android, ma anche quelli iOS. Infatti, con il lancio dell’iPhone 14 nel settembre 2022, Apple ha introdotto la funzione di rilevazione degli incidenti, che chiama automaticamente i numeri di emergenza in caso di urto o caduta. Tuttavia, questa funzione si è rivelata troppo sensibile e ha generato diverse chiamate false, soprattutto da parte di persone che si trovavano su montagne russe o piste da sci.

Le forze di polizia e i servizi di emergenza raccomandano agli utenti di smartphone di verificare le impostazioni dei loro dispositivi e di disattivare le funzioni che potrebbero causare chiamate false se non necessarie o se non consentite dalle leggi locali. Inoltre, invitano gli utenti a non interrompere le chiamate false una volta avviate, ma a spiegare l’errore agli operatori per evitare ulteriori controlli o sanzioni. Le chiamate false sono un reato grave che può mettere in pericolo la vita delle persone e sovraccaricare i servizi di emergenza. Per questo motivo, è importante che gli utenti siano consapevoli delle funzionalità dei loro smartphone e che le usino con responsabilità.