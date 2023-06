Boox Tab Mini C: il nuovo tablet ePaper a colori in formato compatto

Onyx ha lanciato il suo nuovo tablet ePaper a colori, il Boox Tab Mini C, che si propone come un dispositivo premium e versatile per la lettura, la scrittura e il disegno. Il tablet ha uno schermo da 7,8 pollici con tecnologia e-Ink Kaleido 3, che offre una definizione di 300 PPI per i testi e le immagini in bianco e nero e una gamma di 4096 colori con una definizione di 150 PPI.

Si tratta di un miglioramento del 50% rispetto alla generazione precedente di schermi ePaper a colori. Il Boox Tab Mini C ha un design elegante e curato, con un corpo in metallo dalla colorazione tenue e un profilo liscio e ergonomico. Il tablet è leggero e compatto, con dimensioni di 197 x 137 x 7 mm e un peso di 265 grammi. Il tablet è dotato di una batteria da 5.000 mAh, che garantisce una lunga autonomia, e di luci anteriori regolabili per intensità e tonalità, per adattarsi alle diverse condizioni di luce ambientale.

Il Boox Tab Mini C non è solo un ebook reader, ma anche un tablet Android 11 con il Play Store di Google integrato. Questo significa che è possibile installare ogni tipologia di app di lettura, come Kindle, Kobo, Google Play Books e altre, ma anche app per la produttività o lo svago. Il tablet ha un chipset octa-core Qualcomm, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che assicurano prestazioni fluide e ottimizzate.

Il Boox Tab Mini C è anche un pratico blocco per catturare idee e dipingere, grazie alla penna Pen Plus inclusa nella confezione. La penna ha una sensibilità a 4.096 livelli di pressione e permette di scrivere e disegnare con 16 colori diversi. Il tablet ha anche una funzione Calendar Memo integrata, che consente di scrivere elenchi di cose da fare, promemoria e programmi. Inoltre, il tablet offre 10 GB di spazio cloud gratuito per salvare i propri contenuti.

Chi vuole un tablet ePaper a colori in formato compatto può già acquistare il Boox Tab Mini C sul sito europeo di Onyx o su Amazon a 499 euro. Sul sito di Onyx c’è anche un’offerta speciale con una cover magnetica in omaggio. È un’occasione da non perdere per un prodotto all’avanguardia e versatile.