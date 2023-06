Blackview lancia il tablet corazzato Active 8 Pro

Blackview è un marchio cinese specializzato in dispositivi rugged, ovvero resistenti a urti, cadute, acqua e polvere. Tra i suoi prodotti, spicca il tablet corazzato Active 8 Pro, che promette di essere il compagno ideale per gli amanti dell’avventura e del lavoro all’aperto.

Caratteristiche tecniche. Il Blackview Active 8 Pro ha uno schermo IPS da 10.36 pollici con risoluzione 2.4K (1200 x 2000 pixel), protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e dotato di una funzione di riduzione della luce blu certificata da TÜV Rheinland. Lo schermo supporta il tocco a 10 punti e può essere usato anche con i guanti. Il tablet è alimentato da un chipset MediaTek Helio P90 octa-core a 2.2 GHz, affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD.

Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia personalizzata DokeOS_P 3.0 (e modalità desktop PC). La fotocamera posteriore ha un sensore Samsung Isocell GM2 da 48 megapixel, mentre quella frontale ha un sensore Hynix Hi-1634Q da 16 megapixel. Entrambe le fotocamere possono registrare video in formato H.264 o MPEG4.

Il punto di forza del Blackview Active 8 Pro è la sua batteria da ben 22.000 mAh, che garantisce un’autonomia di 96 ore in conversazione, 60 giorni in standby, 160 ore in riproduzione audio e 24 ore in riproduzione video. La batteria supporta anche la ricarica rapida a 33 W tramite il connettore USB Type-C. Il tablet è dotato di quattro altoparlanti Harman Kardon che offrono un suono stereo di alta qualità.

Per le connessioni, il dispositivo dispone di Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, GPS (GLONASS, Beidou, Galileo) e NFC. Il tablet supporta anche le reti 4G LTE e CDMA e può ospitare due schede nano SIM in modalità dual standby. Il Blackview Active 8 Pro è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H, il che significa che può resistere a immersioni fino a 1.5 metri di profondità per 30 minuti, a getti d’acqua ad alta pressione e temperatura, a urti termici, a vibrazioni, a cadute da 1.5 metri di altezza e ad altre condizioni estreme.

Il tablet ha anche un sensore di impronte digitali sul retro e uno scanner d’iride per lo sblocco biometrico. Prezzo e disponibilità. Il Blackview Active 8 Pro è disponibile sul sito ufficiale del marchio al prezzo di 417 dollari (circa 350 euro) nella versione con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il tablet è disponibile anche su Aliexpress al prezzo di circa 383 euro nella stessa configurazione. Il tablet è disponibile in due colori: nero e arancione. Nella confezione sono inclusi il caricabatterie, il cavo USB Type-C, una pellicola protettiva per lo schermo, una penna capacitiva e una custodia in pelle.