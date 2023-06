Blackview BV8900: ufficiale con OIS, Type-C 3.0, 64 megapixel e termocamera

Blackview, noto brand della tecnologia rugged, ha annunciato un nuovo smartphone corazzato ma anche molto autonomo, rappresentato Blackview BV8900, provvisto anche di una potente termocamera.

Blackview BV8900 ha uno chassis sia impermeabile (IP68, IP69K) che resistente a urti, cadute, immersioni e condizioni estreme (avendo superato i test MIL-STD-810H). Anteriormente vi scorgiamo un display LCD IPS da 6,5 pollici, con risoluzione 2400 x 1080 pixel, protezione via vetro Gorilla Glass Victus, e capacità di riconoscere le mani guantate. La fotocamera anteriore è da 16 megapixel, con abbellimenti e PDAF.

Dietro, lo square ingloba la multi fotocamera. Il sensore principale, un prestante Samsung ISOCELL GW3, è da 64 megapixel e supporta sia lo smart ISO che la stabilizzazione ottica, che manca a rivali più prestigiosi, come il Redmi Note 12T Pro e il Realme GT Neo 5 SE. Il sensore secondario è da 5 megapixel e assiste la termocamera FLIR da 80 x 60 punti, con zoom 4x che permette di implementare la funzione “Hot -search”, che consente in condizioni pericolose come quelle degli incendi di mantenere una distanza di sicurezza. Grazie invece agli algoritmi del software ArcSoft 4.0 vengono migliorate le modalità Panorama, Beauty, HDR, Portrait, e Night.

Il chipset MediaTek Helio P90 sfrutta 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibile via scheda microSD sino a 1 TB ulteriore. La batteria, da 10,380mAh, si mantiene leggera, durevole, resistente agli sbalzi (-30℃ a 60℃) termici, e sicura grazie all’impiego di elettroliti solidi in luogo di quelli liquidi. Sono previsti la carica rapida, a 33W, che in appena 2.5 ore di carica permette di ottenere sino a 45.5 giorni di autonomia in stand-by, e la carica inversa.

Fra le altre specifiche, il Blackview BV8900 annovera un pulsante programmabile per richiamare facilmente app e utility, uno scanner per le impronte digitali, l’NFC, e l’UWB “per la Cold -search, caratteristica che assicura una precisione impressionante di 10 cm per eliminare ogni preoccupazione relativa a possibili perdite“. Sul sistema operativo Android 13 è applicata l’interfaccia proprietaria DokeOS 3.1: il device esordirà sul mercato il 12 Giugno e sarà in promozione sino al 18 Giugno al prezzo di 259 dollari (circa 240 euro).