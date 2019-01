Blackview BV5500: smartphone corazzato anti Apocalisse, con 2 giorni di autonomia e doppia postcamera

Blackview, brand cinese leader mondiale negli smartphone rugged/corazzati, dopo il modello di fascia premium dello scorso Settembre, torna ad attenzionare il segmento entry level del mercato, grazie al nuovo Blackview BV5500, già in pre-ordine sullo store ufficiale.

Il nuovo Blackview BV5500 (152.2 x 75.5 x 14 mm, per 225 grammi, nelle nuance nera, verde, e gialla) ha un design ispirato alle supercar, con un retro che ricorda anche alcuni vezzosi gaming phone recenti (al netto dei LED, non presenti), e che risulta piacevole al tatto grazie ad una particolare texture antiscivolo: il frontale, invece, in virtù delle cornici laterali ben ottimizzate, si impugna bene in una sola mano. Trattandosi di uno smartphone votato all’outdoor, o ai contesti da cantiere, la scocca è stata resa impermeabile (IP68) all’acqua (sino a 1.5 metri di immersione) tramite una particolare colla, e sottoposta a vari stress test (temperature e pressioni estreme), onde verificarne la resistenza (con conseguimento dello standard militare MIL-STD-810G): il device regge anche a cadute, essendo munito di una copertura in gomma.

Dal punto di vista delle specifiche multimediali, il display del Blackview BV5500 è un pannello LCD IPS da 5.5 pollici con risoluzione HD+ ed aspect ratio panoramico a 18:9, protetto da un vetro Gorilla Glass. La fotocamera per i selfie, e per lo sblocco facciale, si avvale di un modulo da 5 megapixel mentre, sul retro, un simmetrico semaforo orizzontale posto al centro alloggia il Flash LED in coda e, prima di esso, una doppia fotocamera formata da un modulo Sony IMX134 da 8 megapixel (con video a 720p ed HDR) e da uno per la profondità di campo (0.3 megapixel). L’audio si avvale di due griglie per lo speaker, di un jack da 3.5 mm per le cuffie, e di un doppio microfono per la rimozione del rumore in corso di telefonata.

Basilare nelle possibilità elaborative è il setting logico del Blackview BV5500, con un processore quad-core (1.3 GHz) MediaTek MT6580P e la GPU Mali 400MP MP2: la RAM (LPDDR3) è da 2 GB, mentre 16 – espandibili – ne conta lo storage, in cui alloggia il sistema operativo Android Oreo 8.1, equipaggiato con barometro, giroscopio, e bussola digitale.

Buona l’autonomia, stimata in 2 giorni, erogata dalla batteria pari a 4.400 mAh: la ricarica, tramite microUSB, avviene in modo anche rapido (a 5V/1A). Tasto dolente, le connessioni: qui, il Blackview BV5500 si avvale del Bluetooth 4.0, del Wi-Fi n, del GPS con Glonass, del Dual SIM, ma fa a meno del 4G, essenziale per una fruizione ottimale dello streaming video.

Per il prezzo del Blackview BV5500 si parte da circa 83 euro sino al 10 Gennaio: in seguito, con un aumento di un tot al giorno, si arriverà al 20 Gennaio con una cifra di pressappoco 95 euro, con le prime spedizioni già calendarizzate per il 15 Gennaio.