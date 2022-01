Bison GT 2 e GT 2 Pro: ufficiale la nuova serie di smartphone corazzati di Umidigi

Trascorsi ormai diversi mesi dalla prima generazione, il brand cinese Umidigi ha rilasciato la nuova serie degli smartphone corazzati Bison GT 2, formata dai modelli GT2 e GT2 Pro, sia in versione solo 4G che anche in variante col 5G, sempre con a bordo l’ultima emanazione di Android, la 12.

Tutti gli smartphone della Bison GT 2 Series condividono le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K (spruzzi ad alta pressione e temperatura), e di resistenza MIL-STD-810G, per reggere a cadute anche da 1.8 metri d’altezza. Sempre in dotazione alla nuova serie, poi, è il modulo NFC per i pagamenti contactless, uno scanner per le impronte digitali, e un termometro a infrarossi per misurare la temperatura. Le versioni 4 e 5G dell’Umidigi Bison GT 2 condividono l’impiego di un display da 6.5 pollici, di tipo LCD risoluto in FullHD+, con 20:9 come aspect ratio, 405 PPI e 90 Hz di refresh rate: la fotocamera anteriore, per videochiamate e selfie, ha una risoluzione pari a 24 megapixel, decisamente notevole per un device non flagship.

Sul retro, un lingottino scuro a sinistra ospita una triplice fotocamera, in cui fanno la loro comparsa un sensore principale da 64 megapixel (f/1.8), uno ultragrandangolare da 8, ideale per i panorami e le foto di gruppo, e uno per le macro, da 5 megapixel, col quale scoprire il micromondo che ci circonda. Altri elementi comuni, nella Bison GT 2 Series di Umidigi si sostanziano nella batteria, da 6.150 mAh, caricabile rapidamente a 18W.

Le varianti 5G della Umidigi Bison GT 2 Series sono però mossi dal processore octacore (2.5 GHz) MediaTek Dimensity 900 con integrata la scheda grafica GPU MALI-G68 MC4, grazie al quale, oltre all’attestata presenza del più preciso GPS a doppia frequenza (L1 ed L5), arriva anche la connettività Wi-Fi ax/6. Le versioni in 4G, invece, optano per l’octacore (2.05 GHz) MediaTek Helio G95 con GPU ARM Mali-G76 MC4 da max 900 Hz.

La RAM (LPDDR4X) si ferma sempre a 8 GB in tutti i modelli, mentre lo storage, espandibile via microSD di altri 512 GB di spazio, varia a seconda che i device siano standard, con 128 GB di storage, o Pro, con 256 GB di memoria per l’archiviazione: ancora a distinguere le varianti base da quelle Pro degli Umidigi Bison GT 2 è la realizzazione del retroscocca, in materiale composito nei modelli standard, in gomma industriale in quelli Pro.

In tema distributivo, schedulati per la fine di Febbraio, gli Umidigi GT2 4G standard (8+128 GB) e Pro (8+256 GB) saranno prezzati rispettivamente a 239 e 269 dollari, mentre le varianti 5G del GT 2 standard e Pro costeranno rispettivamente 299 e 339 dollari.