Aukey: supporto per smartphone regolabile dalle dimensioni compatte

Aukey si fa sempre più strada nel mercato italiano con la vendita di gadget e accessori per smartphone e tablet. Una novità riguarda il supporto per smartphone e tablet che consente di avere il telefono con la giusta inclinazione senza doverlo mantenere con le mani.

La confezione di acquisto include delle componenti da assemblare, come la base, il collo, e il gommino, su cui si alloggia il telefono. In più, sono presenti una brugola per avvitare una vite lunga una ventina di centimetri, il manuale di istruzioni, e la carta di garanzia da 2 anni.

Supporto smartphone Aukey: scheda tecnica e prima impressioni

Il supporto per smartphone è composto interamente in metallo e le superfici di appoggio sono in gomma di buona qualità. Al tatto, si sente che è pesante (circa 500 grammi), il che è indice di buona robustezza dei materiali. L’assemblaggio è abbastanza semplice: basta inserire il collo tra la base e la componente di appoggio, successivamente inserire dal basso la vite inclusa nella confezione, e avvitarla con la brugola fino a che il perno non smetta di ruotare.

A quel punto, il supporto è pronto per l’uso. L’unica pecca è che non è regolabile in altezza, ma solo in inclinazione. Tuttavia l’intera superficie di appoggio è in gomma, incluse le due sporgenze che vincolano il telefono dal movimento verticale. Con questo particolare supporto è possibile appoggiare il telefono e il tablet sia in orizzontale che in verticale. Addirittura, le sporgenze presentano una forma simile ad una forchetta, in modo da poter appoggiare il telefono senza doversi preoccupare della presenza del cavo di ricarica collegato.

Al momento, il supporto per smartphone e tablet di Aukey è acquistabile al prezzo di 15 euro e la qualità è al di sopra di altri prodotti della stessa fascia di prezzo.