AUKEY HD-C49: il supporto magnetico per smartphone in auto

Per chi non possiede auto di ultima generazione e che dunque sono dotate dei moderni display incastonati nel cruscotto, può tornare utile avere la possibilità di poggiare lo smartphone come se fosse un vero e proprio computer di bordo. Per fare ciò si utilizzano dei supporti universali e nel mercato ne esistono di diversi tipi: ad esempio l’AUKEY HD-C49 è di tipo magnetico.

La confezione di acquisto è in cartone riciclato rigido e al suo interno è incluso il supporto che è posizionato all’interno di una sorta di “carcassa” in spugna, in modo da poter attutire eventuali colpi durante il trasporto del pacco. Su un’estremità c’è il magnete per poggiare il telefono, mentre sull’altro estremo c’è una ventosa che crea il fenomeno di risucchio tramite l’azionamento di un pulsante. Il risucchio è creato meccanicamente, dunque non ci sono dispositivi “elettronici” all’interno.

AUKEY HD-C49: prime impressioni

Il supporto è bicolore: le estremità sono colorate in nero, quindi compatibile con la stragrande maggioranza degli interni delle auto, mentre la parte portante è colorata in grigio scuro. Quindi, il misto di colori consente anche un’ottima integrazione con molti tipi di interni, tranne ad esempio nel caso di interni colore beige ad esempio.

Quest’ultimo è regolabile sia in altezza che in orizzontale, in modo da poter avere sempre il telefono nell’angolazione giusta in ogni momento. La qualità del supporto è buona: è interamente in plastica, di colore opaco, ma la solidità e la qualità di assemblaggio c’è tutta. Bisogna solo trovare il punto giusto per fissare lo smartphone: in genere sarebbe da preferire un posizionamento del magnete esattamente al centro della cover posteriore.

Su alcuni smartphone, il magnete ha effetto anche con una cover non troppo doppia all’esterno, mentre in alcuni casi può essere necessario rimuovere la cover in silicone e appoggiare il telefono senza il rivestimento di protezione. AUKEY HD-C49 costa 16 euro.