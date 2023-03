Amazon Kindle Unlimited gratis per due mesi, ma ancora per poco

Amazon, il colosso numero 1 al mondo nel campo dell’e-commerce, è conosciuta anche per la varietà di servizi che offre ai propri clienti. Questi ultimi sapranno certamente dell’esistenza di Prime: l’abbonamento “tutto in uno” che comprende spedizioni gratuite ed illimitate su tutto il suolo italiano, un catalogo dedicato per la musica in streaming e per il prestito di libri e molto altro ancora.

Oltre a Prime, Amazon offre anche altri servizi in abbonamento, come Audible per l’ascolto degli audiolibri e Music Unlimited per l’ascolto illimitato di musica presa da un catalogo davvero molto vasto (sicuramente più di quanto compreso nel pacchetto Prime). Ma c’è un servizio che, specie per chi ama la lettura, non può passare in secondo piano: stiamo parlando di Kindle Unlimited.

Kindle Unlimited gratis per due mesi, ma solo per alcuni utenti

Come accennato in precedenza, in questi giorni Amazon sta nuovamente proponendo un’invitante promozione sul servizio di lettura digitale. Fino al prossimo 29 Marzo potrete avere due mesi gratis di Kindle Unlimited, senza dovere alcuna cifra al colosso dell’e-commerce. Non ci sono vincoli di alcun tipo e, quindi, potrete tranquillamente disattivare il rinnovo automatico della promozione accedendo all’area dedicata del vostro account Amazon.

Se non procederete in tal senso e, quindi, vorrete proseguire con l’abbonamento, Kindle Unlimited ha un costo base di 9,99 euro, addebitati su base mensile. L’offerta è attivabile solo dai nuovi clienti e da ex-clienti che non hanno attivato l’abbonamento negli ultimi 36 mesi. I già clienti e chi ha usufruito della prova gratuita di 30 giorni non può accedere a questa promozione.

Ma cosa offre l’abbonamento a Kindle Unlimited?

Ricordiamo che l’abbonamento a Kindle Unlimited è indicato a chi ama la lettura e desidera esplorare un catalogo alquanto vasto, senza troppe limitazioni di sorta. Avrete l’accesso ad una vera e propria biblioteca digitale con oltre un milione di titoli di ogni categoria (romanzi, gialli, horror e molto altro) che saranno scaricabili su tutti i vostri dispositivi compatibili (computer Windows, smartphone Android/iOS o lettore Kindle, ad esempio).

Stando a quanto si apprende dai Termini di Servizio, sarà possibile prendere in prestito fino ad un massimo di 20 libri alla volta, prima di doverne restituire indietro almeno uno, e tutti i libri potranno essere letti senza fretta, finché sarà attivo l’abbonamento.