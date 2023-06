AGM Note Z1: uno smartphone economico con fotocamera da 50 MP e Android 13

Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia media con caratteristiche interessanti e un prezzo competitivo, potreste dare un’occhiata al nuovo modello lanciato da AGM, un marchio cinese specializzato in smartphone rugged. Si tratta dell’AGM Note Z1, un dispositivo che offre una fotocamera da 50 MP, un display a 90 Hz, una batteria da 4900 mAh e il sistema operativo Android 13.

Con una scocca in plastica blu o grigia, l’AGM Note Z1 presenta un design sobrio e raffinato. Il retro ospita un modulo circolare con due fotocamere e il marchio del produttore. Il pulsante di accensione sul lato destro include anche il sensore di impronte digitali. Lo schermo è un LCD IPS da 6,52 pollici con una risoluzione di 1600 x 720 pixel e una frequenza di 90 Hz.

Lo schermo occupa l’82,9% della superficie frontale e ha una piccola notch a goccia per ospitare la fotocamera selfie. Il Note Z1 è alimentato dal chipset Unisoc Tiger T606, un chipset octa-core a 12 nanometri con quattro core Cortex-A75 a 2,0 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1,4 GHz. La GPU è una Mali-G57 MP1.

L’AGM Note Z1 dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che si possono ampliare fino a 512 GB con una microSD. Come sistema operativo ha Android 13, la versione più recente del robottino verde, che introduce varie migliorie in termini di funzionalità, sicurezza e personalizzazione. Sul retro ha due fotocamere: la principale è una Sony IMX800 da 50 megapixel con apertura f/1.8 e autofocus PDAF, e la secondaria è una fotocamera di profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4. La fotocamera può fare video in Full HD a 30 fps e ha modalità come HDR, zoom digitale e flash LED. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel con apertura f/2.0 e permette lo sblocco facciale. Anche questa può fare video in Full HD a 30 fps.

La batteria del Note Z1 è da 4.900 mAh e supporta la ricarica rapida da 10 W tramite cavo USB Type-C. Secondo il produttore, in fatto di autonomia la batteria può garantire fino a 18 ore di conversazione, 10 ore di navigazione web o 8 ore di riproduzione video. L’AGM Note Z1 è attualmente in pre-ordine sul sito ufficiale di AGM al prezzo di 169 dollari (circa 140 euro al cambio attuale). Il pre-ordine offre uno sconto del 20% sul prezzo originale di 199 dollari (circa 165 euro) e include anche delle cuffie Bluetooth AGM x JBL in omaggio. La spedizione è prevista per il 20 giugno.