3 Italia propone All-In 100 Super a un prezzo irrisorio in quanto offerta winback

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai semplice. Più volte, in passato, abbiamo ribadito il fatto che il mercato telefonico sia alquanto vario e, di conseguenza, scegliere l’offerta che più si adatta alle proprie esigenze non è cosa da poco. Se a questo aggiungiamo il fatto che molte offerte, appartenenti alla categoria delle ‘winback‘, non sono disponibili alla luce del sole (e, soprattutto, non possono essere attivate da chiunque), ci rendiamo immediatamente conto di come sia complicato il quadro.

Non è un caso l’aver citato le winback: esse sono offerte particolarmente convenienti rispetto a quelle ‘tradizionali’, sono mirate a clienti di operatori specifici e, purtroppo, sono spesso attenzionate dalle rimodulazioni tariffarie. In questo articolo, non a caso, parliamo di un’offerta che appartiene proprio a questa categoria, ed è proposta da 3 Italia.

3 All-In 100 Super è un’ottima offerta ‘winback’, ma non è attivabile da tutti

L’offerta in questione, come appena anticipato, prende il nome di ‘3 All-In 100 Super’ e prevede le seguenti soglie di traffico, aventi validità mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di tutti quelli per cui è richiesto un pagamento extra.

verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di tutti quelli per cui è richiesto un pagamento extra. 100 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale (con Giga Bank incluso).

Chi sottoscriverà questo piano sarà tenuto a versare un canone mensile pari a 5,99 euro. Obiettivamente parlando, è una tra le winback più generose viste in questi ultimi tempi, soprattutto per la funzionalità Giga Bank. Mediante questo servizio aggiuntivo, il cliente che non usa tutti i Giga a propria disposizione potrà usarli anche il mese successivo, in aggiunta a quelli normalmente previsti dal piano.

Per concludere, focalizziamo l’attenzione su alcuni aspetti accessori. Nel momento stesso in cui si deciderà di aderire a tale offerta, sarà chiesto un contributo di attivazione pari a 6,99 euro. Non si sa, fino ad ora, se sia previsto o meno un costo legato all’acquisto della scheda SIM (si potrà ottenere una risposta in merito chiedendo di persona ad un addetto). L’attivazione del piano è possibile unicamente nel caso si provenga da Fastweb o altri operatori virtuali, ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile, PosteMobile, e Lycamobile.

Non è possibile attivare un nuovo numero: decidere di attivare questa promozione comporta la scelta obbligata della portabilità. In linea generale, tutte le winback sono caratterizzate da questo comune denominatore (altrimenti che senso avrebbe la loro esistenza?).