Ascolta questo articolo

Avete presente i mercatini dell’usato? Ormai se ne trovano anche diversi in versione digitale e tra i più famosi c’è sicuramente Vinted, sito nato nel 2008 da un’idea di una coppia di Vilnius (capitale della Lituania), che è ormai gettonassimo anche in Italia. E qui la domanda scatta spontanea: sapete gestire al meglio i vostri acquisti e vendite? Nel caso vogliate perfezionare la tecnica, vi consigliamo la lettura di “Vinted: I miei segreti per monetizzare e fare acquisti sicuri (La prima guida italiana per rendere la tua esperienza su Vinted sicura e profittevole)”.

Il libro, disponibile su Amazon, è stato scritto dall’Imprenditrice Digitale Alessia Foglia che vanta 108k followers su Instagram ed è anche un volto ormai conosciuto dal grande pubblico, dato che è Fashion&Home expert per QVC (noto canale di shopping e intrattenimento).

La guida è composta da 70 pagine e racchiude una serie di preziose indicazioni per essere attivi su Vinted e come gestire al meglio le vendite come gli acquisti. Qualche esempio? Alessia Foglia ci svela come scattare foto che attirino l’attenzione o come trovare gli articoli giusti per noi riuscendo poi ad aggiudicarseli al prezzo più conveniente.

Insomma, si tratta di una guida molto utile. “Quando l’ho scritta mi sono posta due obiettivi: uno è mettere a disposizione la mia esperienza e l’altro avvicinare le persone a uno shopping sostenibile e intelligente” – spiega Alessia Foglia, che tra le varie cose lavora come content creator e ha un’agenzia di Personal Shopping e Consulenza di Immagine.

Vi consigliamo di seguire Alessia Foglia sui social, non solo per il suo buon gusto in fatto di moda e i suoi buoni consigli, ma anche per il messaggio positivo che porta. È infatti una delle massime rappresentanti della filosofia pro-aging in Italia e invita le donne a dedicarsi alle proprie passioni e alla propria crescita personale al di là dell’età.