Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro 2021

La città di Vibo Valentia è stata nominata “Capitale italiana del libro 2021”, con la proclamazione avvenuta il 7 maggio a seguito di una cerimonia online che ha scatenato le lacrime della sindaca calabrese Maria Limardo, non appena il ministro della Cultura Dario Franceschini ha dato il felice annuncio. “La mia città è sempre considerata ultima in tutte le graduatorie” ha dichiarato la prima cittadina “e noi vogliamo essere orgogliosamente i primi”, un avvenimento vissuto come un vero e proprio riscatto per tutta la comunità.

La giuria che ha assegnato il titolo era presieduta da Romano Montroni, composta da Valentina Alferj, Angelo Piero Cappello, Gerardo Casale e Fulvia Amelia Toscano. Il titolo di “Capitale del libro” è stato istituito lo scorso anno dallo stesso ministro come iniziativa che scaturisce dalla legge 15/2020 per la promozione e il sostegno della lettura.

Nel 2020 era stata scelta Chiari, in provincia di Brescia, fra i centri più colpiti dalla prima ondata di Covid.Vibo Valentia ha predominato sugli altri cinque comuni finalisti 2021: Caltanissetta, Ariano Irpino, Campobasso, Cesena e Pontremoli. Ora alla città calabrese saranno assegnati tramite il Cepell, Centro per il libro e la lettura, 500 mila euro per la realizzazione del progetto di promozione della lettura risultato vincitore.

Le iniziative presentate da Vibo Valentia ordiscono una prospettiva di rete territoriale in un contesto regionale che ha indici di lettura molto bassi. La città è anche sede del “Festival Leggere e Scrivere” giunto ormai alla nona edizione, fra i pochissimi della Calabria e fra i più attivi del Sud. Inoltre, la rete bibliotecaria vibonese comprende anche l’apertura di una filiale a Vibo Marina, per portare quest’estate i libri fra i turisti negli stabilimenti balneari, accanto alle iniziative di digitalizzazione.

Una grande occasione per il capoluogo della provincia calabrese per farsi conoscere e apprezzare da tutti gli italiani, diventata nel tempo baricentro di arte, cultura e letteratura. E, a testimonianza del coinvolgimento della comunità, grande gioia è stata espressa anche dalla Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, la locale squadra che milita nella massima serie.