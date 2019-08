Vasco Rossi: in vendita il suo nuovo libro "Non Stop"

NonStop. Le Mie Emozioni Da Modena Park A Qui è il nuovo libro di Vasco Rossi scritto con Michele Monina, uscito nelle librerie il 23 luglio 2019 per Mondadori. 152 pagine che racchiudono le emozioni dei concerti del cantante, passando dall’evento in Sardegna agli straordinari sei sold out a San Siro. Un’impresa grandiosa, soprattutto in un periodo di grande allarmismo, a dimostrazione del fatto che nulla può fermare la passione per la musica.

“Ci ho pensato, dopo Modena, a fermarmi. Avrei chiuso col botto, alla grande, ma io fermo non ci so proprio stare. Non riesco a pensarmi come quello che non suona più. Che non canta più. Così ho deciso di ripartire, ma con uno spirito diverso, con un’attitudine diversa” spiega Vasco Rossi, che non riesce proprio a stare lontano dal palco, dalle persone che lo hanno seguito ovunque e dalla musica.

Un libro che non racconta solo i concerti, la musica fa da filo conduttore nel libro e permette di esplorare l’animo del cantante, i suoi progetti e le tematiche a lui tanto care. Dal pregiudizio alla voglia di libertà, la capacità di contrastare la malvagità e partire alla ricerca della felicità.

Da segnalare che i proventi delle vendite andranno in beneficenza, a confermare la grande attenzione alle tematiche sociali da parte di Vasco.

Un volume rock già dalla copertina, infatti ci sarà la foto di Vasco scattata da Michael Putland, che vede il cantante immortalato con la lingua di fuori con un espressione “liberatoria e istintiva“.

L’immagine in copertina non prevede l’inserimento del titolo, come a far spazio all’assoluto protagonista dall’anno musicale. Solo con Modena Park si sono raggiunti i 230.000 spettatori, numeri da capogiro.

E’ un libro imperdibile per tutti i fan della rockstar italiana che l’hanno seguito ed hanno ballato in tutti i suoi concerti, passati e presenti. E’ l’occasione per rivivere i concerti, i retroscena, le grandi serate ed i record battuti, un modo per poter vedere anche l’uomo dietro la leggenda.