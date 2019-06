Cosa accomuna ex poliziotti, disoccupati, calciatori con le caviglie rotte, muratori, ragionieri e bidelli? Alcune di queste persone di notte cambiano pelle e calcano il palco di locali, feste di paese e matrimoni, vestendo i panni di un vero mito italiano vivente: Vasco Rossi. Ce lo racconta un nuovo libro dal titolo “Vasco Dentro – Prova ad essere me“, attualmente in prevendita sulla piattaforma dell’editore Crowdbooks Publishing.

Non sono dei classici sosia e spesso neanche gli somigliano, sono persone qualunque, che si possono vedere in coda al casello, al supermercato, oppure sul tram. Protetti dal fascino e dal carisma della rock-star si tramutano nel proprio eroe, ne ricalcano le smorfie, i gesti e perfino l’atteggiamento, fino a impersonarlo in maniera perfetta.

Da nord a sud, dalle provincie più sperdute alle grandi città, questo nuovo libro, esplora trenta storie di persone diverse che parlano di libertà, ribellione, ma soprattutto di riscatto e rappresentano uno spaccato antropologico dell’Italia attuale. Queste persone si nutrono di un mito, divisivo e trasversale, che però non compare mai.

L’autore è nato in Toscana, si firma Ray Banhoff ma è italianissimo. Una sera d’estate in Puglia si ritrova di fronte ad una cover band di Vasco, in un piccolo bar sul mare. È un’esperienza mistica e folgorante. Ray rimane affascinato dal personaggio che volteggia sul palco e dalle parole delle sue canzoni, che sembrano raccontare la vita di tutti, i successi e i momenti bui, una vera e propria mitologia. Il giorno dopo Ray fotografa quello che sarà il suo primo Vasco, iniziando così un viaggio che durerà quasi tre anni, ripreso in più momenti.

La prima settimana in giro per il nord Italia è un vero e proprio trionfo. Il “mondo Vasco” si rivela pieno di personaggi notturni, randagi e ammaliatori di folle. I locali sono pieni di gente che si commuove di fronte a questi uomini che di giorno hanno una vita completamente diversa, più inquadrata. Quando montano sul palco invece trovano il loro riscatto e Ray cerca solo quello in un momento in cui anche lui ne ha bisogno.