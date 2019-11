Vanessa Incontrada presenta il suo nuovo libro, scritto insieme alla mamma

Vanessa Incontrada è una artista poliedrica: attrice, conduttrice e anche scrittrice. La showgirl di origine spagnola che tanto successo ha avuto e sta avendo in Italia continua a stupire. Dopo il grande successo di vendite del suo libro d’esordio, continua con un secondo romanzo scritto a quattro mani insieme alla madre con la quale ha un rapporto strettissimo.

Il nuovo romanzo si intitola “Le bugie uccidono” e la stessa Incontrada lo annuncia in questo modo: “Io e la mia super Alicia abbiamo deciso di rimettere insieme le nostre due teste e le nostre quattro mani per scrivere un nuovo libro, dopo il nostro debutto con ‘Insegnami a volare’. (…) mentre il primo è stato un libro di racconti e ricordi, stavolta abbiamo voluto buttare il cuore oltre l’ostacolo e lanciarci nella creazione di un vero e proprio romanzo”.

La realizzazione di questo libro ha portato via del tempo a entrambe, al punto che ci hanno impiegato circa due anni e mezzo per scriverlo. Un periodo di tempo lunghissimo contraddistinto da mail, telefonate, messaggi, chat, ma anche riscritture, confronti e moltissimo altro per portarlo alla luce e raccontarlo.

Un romanzo sulla scia del giallo che racconta la storia di Veronica Neri e del suo primo incontro con il Commissario Carrera, un momento e una fase della sua vita estremamente importante per la giovane donna. Il 29 maggio 2012 si rivela una data molto importante per Veronica in quanto in questo stesso giorno Milano subisce una forte scossa di terremoto e la sua migliore amica viene ritrovata in fin di vita.

Un romanzo che, come ogni giallo che si rispetti, permette di andare incontro a indagini, a spiegare il passato e alla ricerca di rapporti famigliari che non sono mai stati risolti cercando di capire come siano andati davvero i fatti e trovare la verità. Di Vanessa Incontrada si sa quasi tutto, mentre la madre, con la quale ha recuperato il rapporto da poco tempo, lavora per case editrici in Spagna ed è molto nota. Un duo letterario che promette di regalare tanto e soddisfare i lettori.