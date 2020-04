U&D, Barbara De Santi pubblica la sua autobiografia

Barbara De Santi, che ha conquistato la sua fama grazie al trono over di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato il suo libro intitolato: “Fare l’amore come una escort: La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato“. Questa autobiografia è già disponibile sul sito Amazon al prezzo di 12,99€ in copertina flessibile e 8,99€ in formato Kindle.

Lontana dalle telecamere, poiché manca da un bel po’ negli studi di “Uomini e Donne”, la professoressa lancia questo importante annuncio. Come riportato da Amazon, questo libro ripercorre tutti i legami che hanno influenzato la vita di Barbara De Santi, che arrivata ormai al suo cinquantesimo anno, fa un bilancio della propria vita sentimentale: “E lo analizza attraverso una lente di ingrandimento non convenzionale: le escort di professione”.

Secondo Barbara De Santi, il 70% degli uomini che le frequentano sono già sposati. Questo aspetto viene quindi analizzato da una sua vecchia fiamma, Mike Morra, fondatore di Escort Advisor, sito in cui gli utenti possono scrivere recensioni sulle escors e leggere le recensioni degli altri membri della community.

L’ex dama definisce questo libro un manuale di istruzioni per tutti gli uomini che desiderano stare con queste donne: “Incontriamo donne emancipate che hanno sfidato il pregiudizio per raggiungere con determinazione i loro obiettivi.Attraverso queste voci, ecco nuovi punti di vista sul rapporto di coppia”.

Le parole di Barbara De Santi

Barbara De Santi, negli ultimi giorni, sta parlando con i suoi fan di questa sua autobiografia. L’entusiasmo e le aspettative sembrano molto alti per l’ex volto di U&D, si dichiara fiera ed emozionata di annunciare l’uscita ufficiale del suo lavoro.

Nelle storie di Instagram, come rivelato da “Gossip e Tv“, ha dichiarato: “Io vi ringrazio dell’infinita pazienza che avete avuto, vi ho presentato il progetto mesi fa. Ho dovuto interromperlo a causa di tutti gli eventi che sono successi, il Coronavirus ha segnato indelebilmente le nostre vite. Ma finalmente in fondo al tunnel iniziamo a vedere una luce”.