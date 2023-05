Torino, apre la nuova edizione del Salone del Libro

Quest’anno si dà inzio alla XXXV edizione del Salone del Libro: nato nel 1988, è uno degli eventi più attesi dagli amanti della lettura e non solo. Il Salone promuove la cultura e la lettura ed è una delle fiere più note ed importanti nel campo dell’editoria italiana. Il programma è molto vasto, gli appuntamenti sono tanti, come anche le iniziative che riguardano i libri e non solo.

Il tema della edizione di quest’anno è intitolato Attraverso lo specchio e riprende la famosa opera di Lewis Carroll, ovvero, il fantastico mondo di Alice nel paese delle meraviglie; un invito a saltare dentro il mondo dei libri, proprio come Alice è saltata dentro il Paese delle meraviglie.

Nicola Lagioia, direttore artistico dell’evento, ha dichiarato: “Negli ultimi anni siamo stati molto impegnati a decifrare la realtà, l’abbiamo sezionata, interpretata con passione, messa sotto la lente, ma questo non è evidentemente servito a migliorarla, visto il mondo in cui viviamo. Ciò che abbiamo fatto poco e male è stato invece provare a reinventarlo, il mondo, guardarlo con occhi diversi, attraversare lo specchio, come fa Alice“.

Tanti sono gli ospiti stranieri, come la scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievi, che inaugura la nuova edizione. Quest’anno il Paese ospite è l’Albania, che presenta il suo ricco palinsesto fatto di incontri con autori e autrici albanesi. Il programma del salone è disponibile sul sito. La fiera avrà luogo a Lingotto, dove sara possibile comprare il biglietto alle apposite casse o direttamente online sul sito del Salone.

Il Salone apre da giovedì 18 a lunedì 22 maggio con il seguente orario: giovedi, domenica e lunedi dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Venerdi e sabato dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Il costo per un biglietto intero è di 12 euro + diritto di prevendita, mentre il ridotto è di 9 euro + diritto di prevendita per i ragazzi dai 14 ai 26 anni, disabili e accompagnatori, over 65. Per i bambini dai 3 ai 13 anni il costo è di 3,50 + diritto di prevendita. Il biglietto permette una sola entrata per uno dei 5 giorni di manifestazione; è però possibile acquistare degli abbonamenti che valgono per tutti i giorni del Salone.