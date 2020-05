"The Ickabog": il nuovo libro di J.K.Rowling, disponibile gratuitamente

J.K. Rowling, scrittrice di origine inglese molto apprezzata e di successo grazie soprattutto alla saga dedicata al maghetto più famoso al mondo, ovvero Harry Potter, torna con un nuovo libro per bambini e ragazzi, che sarà disponibile online in forma gratuita. Il titolo del nuovo lavoro della scrittrice è “The Ickabog“.

La Rowling lo ha annunciato sul suo account ufficiale di Twitter rendendo felici tantissimi suoi lettori. Si tratta di una storia nata più di 10 anni fa, che la scrittrice non aveva intenzione di pubblicare, ma che ora viene finalmente alla luce. Con l’avvento della pandemia per via del Covid-19, la Rowling pensa che questo libro possa aiutare a dare un po’ di sollievo, rasserenare gli animi e portare un po’ di magia che manca molto in questo periodo.

Sempre per la stessa ragione, un po’ di tempo fa la scrittrice decise di avviare un’iniziativa gratuita. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Daniel Radcliffe, l’attore che ha dato il volto al maghetto, avevano deciso di registrare una sorta di audiolibro con la loro voce originale della saga di Harry Potter.

Gli unici già a conoscenza dell’esistenza del libro erano i figli della scrittrice. Il resto è ancora avvolto nel totale riserbo e mistero. Sul sito ufficiale del libro è possibile leggere ogni giorno i vari paragrafi, iniziativa che andrà avanti fino al 10 luglio. Nel mese di novembre uscirà la versione cartacea del libro per tutti gli appassionati amanti della carta stampata.

I ricavati del libro saranno devoluti in beneficenza per la lotta al Coronavirus e alcuni lettori possono inoltre inviare delle illustrazioni che la scrittrice sceglierà successivamente per l’opera. Basta semplicemente seguire tutti i suggerimenti che la Rowling fornisce sul suo account Twitter. Come altre opere di J.K.Rowling, anche questo volume sarà pubblicato dalla casa editrice Salani.