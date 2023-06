Svelata la data del Lucca Comics & Games 2023

Ogni anno, l’organizzazione del Lucca Comics & Games si impegna a migliorare l’esperienza dei partecipanti, offrendo sempre nuove attrazioni e ospiti di rilievo. Ci saranno tantissimi ospiti, un’ampia varietà di stand di editori, rivenditori e artisti indipendenti, dove i fan potranno acquistare fumetti, giochi da tavolo, merchandise e molto altro ancora. Inoltre, ci saranno molte mostre tematiche che celebreranno i personaggi e le storie più amate dell’universo dei fumetti e dei videogiochi.

Uno degli aspetti più attesi di Lucca Comics & Games sono gli ospiti speciali. Ogni anno, l’evento invita autori, artisti e celebrità del mondo dei fumetti e dei giochi per incontrare i fan, firmare autografi e partecipare a panel e conferenze. Inoltre, non possiamo dimenticare la popolarità del cosplay a Lucca Comics & Games. Ogni anno, migliaia di appassionati si presentano all’evento vestiti come i loro personaggi preferiti dei fumetti, dei videogiochi o del cinema.

Infine, non possiamo dimenticare l’atmosfera unica che si respira a Lucca durante l’evento. Le strade e le piazze della città si riempiono di appassionati, creando un’energia contagiosa e un’atmosfera di festa. Lucca Comics & Games 2023 sarà sicuramente un evento imperdibile per tutti gli amanti dei fumetti, dei giochi e della cultura pop. Con una vasta gamma di attività, ospiti speciali e una grande atmosfera, questa edizione promette di superare le aspettative dei partecipanti e offrire un’esperienza unica nel suo genere.

Il tema principale dell’evento è racchiusa in una sola parola: TOGETHER. Termine che non vuole sono indicare il termine “insieme” ma che ha assonanza con TO GATHER, letteralmente radunarsi, e anche con l’espressione TO GET THERE, che in italiano sta per “arrivare là”, alla propria destinazione. Il poster ufficiale è stato affidato agli Hanuka Bros, ovvero ai due fratelli Asafe e Tomer Hanuka.

Tra gli ospiti annunciati: per la prima volta Garth Ennis e il mangaka Naoki Urasawa. Saranno presenti anche Don Rosa, Jim Lee, Craig Thompson, Jonathan Stroud, Bruno Bozzetto, l’attore Joe Manganiello e Jake La Furia. Per la musicale ci penseranno gli Oliver Onions e gli Spirits of Folks. Inoltre, durante l’evento verrà presentato in anteprima il nuovo film d’animazione di Enzo D’Alò, intitolato Mary e lo spirito di mezzanotte, che uscirà nella sale a partire dal 9 novembre. A settembre usciranno altri annunci su questa nuova edizione del tanto atteso Lucca Comics & Games.