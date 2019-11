Simona Ventura annuncia il suo secondo libro, incentrato sugli anni ’80

Fino a questo momento Simona Ventura ha pubblicato solamente un libro editto da Mondadori con il titolo “Crederci sempre, arrendersi mai“, famoso slogan che l’ha resa celebre durante la conduzione de “L’Isola dei Famosi”. Si trattava della sua autobiografia, in cui la “Super Simo” spiegava ai suoi fan come è diventata famosa.

Dopo 13 anni dal suo primo libro, Simona Ventura ha annunciato l’uscita della sua seconda opera. I preorder di “Codice Ventura“, editto da Sperling & Kupfer, sono già aperti ma uscirà solamente l’anno prossimo. Sui social network la conduttrice spiega anche brevemente gli argomenti basi del libro.

Le parole di Simona Ventura

Il libro di Simona Ventura colpisce sin dalla copertina. Grazie a un effetto ottico infatti possiamo vedere due primi piani della donna, uno degli anni ottanta e uno di oggi, dipende dall’inclicazione che usa il lettore. Si tratta di una vera e scelta editoriale, poiché la Ventura in questa circostanza vuole ricordare anche i suoi anni ’80.

Successivamente spiega gli argomenti trattati dal suo libro: “Scava nelle origini delle nostre generazioni (…) segnarono la rinascita di un paese dilaniato dal sangue e dalla violenza degli anni ’70, con un linguaggio modernissimo, quello dei post millenials! Per capire meglio il futuro bisogna fare tesoro del passato”.

Per lei infatti gli anni ’80 sono stati un decennio di grande importanza, in quanto sono stati un po’ una resurrezione della nostra Italia. “Venivamo dagli anni di piombo degli anni settanta, da grande violenza e negli anni ottanta sono esplose tante mode. Ci ricordiamo i paninari, ognuno poteva essere quello che voleva, però tutti in branchi”.

Nel finale arriva anche una chiusura più romantica, rivelando che il libro è stato scritto con grande passione. Il suo obbiettivo resta quello di far capire che il mondo è quello che è oggi grazie agli anni ’80.