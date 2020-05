"Se scorre il sangue", la nuova raccolta di racconti di Stephen King

Il re del brivido e delle storie horror, ovvero Stephen King, il cui successo spopola tra i tantissimi lettori, è tornato in libreria dal 12 maggio con un nuovo libro dal titolo “Se scorre il sangue“. Stephen King. che si contraddistingue da altri scrittori per la sua prolificità, è pronto nuovamente a non deludere i suoi tanti lettori con questa nuova raccolta di racconti che ha entusiasmato i lettori degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Una raccolta edita da Sperling&Kupfer che è arrivata finalmente in Italia grazie alla traduzione di Luca Briasco. Una raccolta che conferma ancora una volta il grande successo dello scrittore americano, il cui libro si è piazzato al primo posto nella classifica dei libri maggiormente venduti sia negli USA che nel Regno Unito.

“Se scorre il sangue” è un modo per esorcizzare tutti i fantasmi che sono presenti in ognuno di noi, ma anche nell’ambiente e nella quotidianità di tutti i giorni. Inoltre, con questa raccolta, il re del brivido dimostra, per l’ennesima volta, di avere ancora tante idee per dare vita ai suoi mondi e a creare universi unici nel suo genere.

Alla domanda che molti gli pongono, ovvero come faccia a trovare, a distanza di anni, le idee per i i suoi romanzi, lo stesso scrittore risponde in questo modo: “Molte volte non so dare una risposta e questo mi crea imbarazzo e anche un po’ di vergogna. A volte rispondo in maniera onesta (“Io non ne ho idea!”), ma in altri casi mi invento una cavolata, dando a chi mi ha fatto la domanda una risposta soddisfacente”.

Si tratta di quattro racconti che hanno i seguenti titoli: “Il telefono del signor Harrigan“, che acconta il rapporto tra un giovane e ricco industriale con il telefono, che diventa un mezzo per comunicare con i defunti. Il secondo “La vita di Chuck” è una sorta di racconto tra la vita e la morte, mentre il terzo “Se scorre il sangue“, che dà il titolo alla raccolta, verte su un’indagine e, infine, l’ultimo, “Ratto“, racconta il patto stipulato tra uno scrittore e un essere molto particolare.