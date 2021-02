Sara Mariucci, un libro racconta la storia della bambina dei miracoli

È stato pubblicato il libro “La grande storia della piccola Sara Mariucci e di Mamma Morena” dal giudice laico Enrico Solinas, edito da Velar e dal Messaggero di Padova, un testo che ci svela la straordinaria vita di Sara Mariucci di Gubbio, la bambina di 3 anni vittima nel 2006 di una scossa elettrica mentre si chinava per raccogliere un gettone usato per far partire un cavallo a dondolo, posizionato in uno stabilimento balneare di Villapiana, località turistica della Calabria.

La sera prima della tragedia, la piccola Sara aveva raccontato a sua madre uno strano sogno, quello di un’altra madre dal nome Morena, descritta con gli occhi castani e con i capelli blu, successivamente identificata con la Vergine Immacolata di Capocabana sul lago Titicaca, patrona della Bolivia, di cui si celebra la festa il 5 agosto, giorno della morte di Sara, figlia di Michele Mariucci e Anna Armentano.

Le sepoltura della bambina a San Martino in Colle è diventata con il tempo una vera e propria meta di pellegrinaggio, luogo di conversione alla fede religiosa e luogo di speranza, da cui si registrano le testimonianze commoventi di persone guarite da malattie incurabili e da donne che hanno ricevuto il dono della maternità.

È il caso del sacerdote congolese ricoverato in condizioni gravissime, che dopo aver baciato un’immaginetta di Sara è stato incredibilmente dimesso dall’ospedale. È la vicenda della signora affetta da cancro al midollo spinale, che dopo aver pregato sulla tomba di Sara ha evitato il delicato intervento chirurgico, recuperando perfettamente la salute.

Ed è la storia delle due giovani madri con gravidanze a rischio, che dopo avere invocato l’intercessione di Sara hanno evitato l’aborto terapeutico, dando alla vita i loro bambini tanto desiderati. Attualmente è in corso un’indagine diocesana, sotto la regia dell’attuale vescovo, mons. Luciano Paolucci Bedini, atta a certificare la fama di santità di Sara per poi avviare l’iter per la eventuale beatificazione del piccolo angelo.