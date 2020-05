Salone del Libro di Torino 2020, il programma in streaming

Per via del Covid-19 e del fatto che molte attività, comprese quelle legate alla cultura, alla musica e all’intrattenimento non sono possibili a causa degli assembramenti che potrebbero esserci, il Salone del Libro di Torino si adegua. L’edizione che si svolge ogni anno nel mese di maggio al Lingotto Fiere, quest’anno, cambia location. Il Salone del Libro di Torino si terrà dal 14 al 18 maggio 2020, in streaming con conferenze degli autori che hanno già dato il loro consenso.

Si tratta di una edizione virtuale dedicata alle vittime del Coronavirus, a tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, ma anche a medici, infermieri, volontari e operatori del servizio sanitario che si stanno adoperando da mesi per provare ad arginare la pandemia in corso. Un Salone in streaming con numerose iniziative in modo da non lasciare solo chi ama leggere e stare a contatto con i libri.

Dal 14 al 18 maggio, sia sul sito ufficiale del Salone del Libro di Torino, ma anche sui vari canali social dedicati, ovvero Facebook, Instagram e anche Twitter, è possibile per chiunque seguire le varie conferenze degli autori di caratura nazionale e internazionale che si racconteranno attraverso i loro lbri in questa veste diversa dal solito.

Un paio di mesi fa, al momento di scegliere il tema della prossima edizione, ancora prima che la pandemia scoppiasse, è stato scelto il titolo “Altre forme di vita”, un modo per evocare il futuro e rendersi conto di altri essere viventi che si affacciano sulla terra. Un titolo che oggi evoca qualcosa di anomalo, ma anche particolare considerando la situazione che tutti gli italiani stanno vivendo.

Sono tantissime le attività online che accompagnano gli autori e i lettori, ma anche gli editori, con varie rubriche, conferenze, convegni e tantissimo altro. Per quanto riguarda gli ospiti confermati, sono tantissimi. Da Amitav Ghosh sino e streaming del Salone del Libro ci sono: Amitav Ghosh e i ragazzi di Fridays For Future, David Quammen, André Aciman, Javier Cercas, Annie Ernaux, Salman Rushdie, Donna Haraway, Alessandro Baricco, Samantha Cristoforetti, Jovanotti, Vinicio Capossela, Myss Keta, Zerocalcare e tantissimi altri.