Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Il Premio Strega Ragazzi e Ragazze è sicuramente un riconoscimento molto apprezzato dai giovani scrittori che cercano di farsi strada nel mondo della cultura e della scrittura. Un ambito traguardo per crescere e imparare, perché con la lettura non si è mai soli e si ha la possibilità di apprendere tanto. Speriamo che queste due ragazze possano continuare a scrivere e raccontarsi come hanno fatto tramite la carta.