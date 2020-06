Premio Strega 2020, i finalisti

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Per chi è lettrice come me, conoscere la cinquina, o meglio sestina, dei papabili al Premio Strega 2020, è sempre una grande emozione. Dei vari libri in lizza ne ho letti solo due, ovvero la Parrella, che non mi ha convinto molto e Carofiglio, con il grande ritorno dell'avvocato Guerrieri, che mi è mancato parecchio. Non so chi di loro possa aggiudicarsi il famoso premio ma, in base alle voci di corridoio, potrebbero aggiudicarselo Carofiglio o Veronesi. Non resta che aspettare il 2 luglio per incoronare il vincitore del Premio Strega 2020.